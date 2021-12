Këlliçi me deklaratë të fortë: Tani në selinë e PD ka persona të armatosur

Deputeti i PD-së Belind Këlliçi i ftuar në News 24 ka bërë një deklaratë të fortë. Ai është shprehur se në këto momente në selinë blu ka persona të armatosur.

“Tani që ne flasim bashkë ka njerëz të armatosur brenda. Të shkohet në PD dhe ka njerëz të paguhen për të qëndruar në PD. Unë kam shkuar në policinë e shtetit pasi më kanë vjedhur materialet e mia personale. Di që këta persona rrinë brenda godinës së PD, brenda mureve. Ata rrinë me kapuç dhe maska. Le të rrinë edhe 4 ditë. Selia është e të gjithëve. Ne shkuam për të bërë mbledhjen. Gjithë ky ka qenë incidenti që u shkaktua. Pa asnjë arsye kishte njerëz që intimidonin të rinjtë e FRPD-së. Basha të dalë të takojë njerëz dhe të shikojë realitetin me sy. Nëse ia do të mirën kësaj partie futu në votëbesim ku të vendosi shumica. Forumi Rinor ka bërë një mocion që kjo krizë të zgjidhet me votë. Basha pas 2 muajsh u kujtua të mblidhte një Kuvend pas dorëzimit të firmave. Pamjet e stadiumit tregojnë se nuk ka pasur falsifikim firmash. Kjo betejë është e vërtetë. Basha e shikon selinë si pronën e vet”, deklaroi Këlliçi./albeu.com