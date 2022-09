Kë takoi? Tom Doshi në Kryeministri, një ditë pas ndryshimeve të miratuara nga Kryesia e PS-së (VIDEO)

Kur nuk janë mbushur ende 24 orë nga ndryshimet e drejtuesve politikë në disa qarqe, përfshi edhe Shkodrën si edhe kur sapo është hapur diskutimi mbi emrat e kandidatëve për bashkitë, në godinën e kryeministrisë ka hyrë një mik që përherë përbën lajm, Tom Doshi.

Gazetarët e kanë filmuar Doshin teksa dilte nga godina e Kryeministrisë, ndërkohë Rama ndodhet ende në godinë dhe pritet të dalë nga momenti në moment prej saj.

Nuk dihet ende nëse Doshi ka takuar Ramën apo dikë tjetër brenda godinës së kryeministrisë, megjithatë duket theksuar se ai është një personazh me peshë të madhe politike në Shkodër dhe do t’i shkonte në zyrë të ngjashmëve apo personave me fuqi politike më të madhe se e tija.

Më herët Rama kishte deklaruar se që prej shpalljes së Doshit “non grata” na Departamenti i Shtetit ai i kishte shkëputur marrëdhëniet me të.

Kryesia e PS-së vendosi Elisa Spiropalin si drejtuese politike në qarkun e Shkodrës duke zëvendësuar Edona Bilalin. Në ditët në vijim pritet të diskutohen emrat e kandidatëve për bashkitë e vendit. /abcnews.al