KE nuk heq dorë nga kufizimi i çmimit të gazit rus

Komisioni Evropian ende dëshiron që BE të vendosë çmimin më të lartë për gazin rus, por nevojitet më shumë punë për të vlerësuar ndikimin e kësaj mase, tha sot komisionarja evropiane për Energjinë Kadri Simson.

“Ne vazhdojmë të besojmë në kufizimin e çmimit të gazit të importuar nga tubacionet ruse, por ne ende duhet të punojmë në vlerësimin e ndikimit të dëmshëm në disa vende anëtare,” tha Simson, duke shtuar se Brukseli po analizon nëse një kufi më i gjerë në çmimet e gazit për importet BE mund të funksionojë.

Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se çmimet e gazit në vendet e BE-së janë rritur më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën para pandemisë së virusit korona.

“Bërja e skajeve është bërë burim ankthi për miliona biznese dhe familje. Por evropianët e trajtojnë atë me guxim”, tha Von der Leyen.

Ajo përkujtoi se vitin e kaluar gazi rus ka marrë pjesë me 40 për qind në importin e gazit në BE, ndërsa sot merr pjesë me nëntë për qind përmes gazsjellësve.

“Por Rusia vazhdon të manipulojë në mënyrë aktive tregun tonë të energjisë. Ata preferojnë të djegin gaz në vend që ta dërgojnë atë (në Bashkimin Evropian). Ky treg nuk funksionon më. Në të njëjtën kohë, kriza klimatike ka një ndikim të fortë në llogaritë tona. Valët e të nxehtit rritën kërkesën për energji elektrike dhe për shkak të thatësirës u mbyllën hidrocentralet dhe ato bërthamore”, sqaroi presidentja e KE-së.