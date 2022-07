KE gati të nisë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen shprehet se komisioni është gati të nisë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për rrugën drejt BE-së.

“Telefonatë e mirë me kryeministrin Kovaçevski. Lajme të mirëseardhura që Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria me mbështetjen e Francës, janë afër një marrëveshjeje që merr parasysh interesat dhe shqetësimet. Komisioni Europian është gati të nisë procesin e shqyrtimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për hapin e radhës në rrugën e tyre evropiane”, shprehet Von Der Leyen në një postim në Twitter.