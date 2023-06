“Ke fytyrë ti të flasësh moj?”, debat në Kuvend mes Bardhit dhe Ballukut

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka pasur një diskutim të ashpër sot në sot në Kuvend me drejtuesen e seancës Ermonela Felaj dhe zv.kryeministren Belinda Balluku lidhur me akuzat që bëri në drejtim të ministres Ogerta Manastirliu, në lidhje me arrestimin e Sekretares së Përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, Joana Duro.

Bardhi kërkoi që se ministrja duhet të japë dorëheqjen dhe në përgjigje Manastirliu u shpreh se përgjegjësia është individuale.

Bardhi ka kërkuar t’i përgjigjet Manastirliut, por nuk është lejuar nga zv/kryetarja e Kuvendit, Ermonela Felaj. Më pas ka ndërhyrë dhe Balluku.

Debati:

Felaj: Ju replikuat në fjalën tuaj dhe e morët përgjigjen përmes fjalës së ministres. Koha e saj do të llogaritet në emër të grupit.

Bardhi: Unë dua t’i përgjigjem.

Felaj: Përgjigjen që doni ta jepni që nuk e jeni dot sepse nuk e lejon rregullorja, le ta japë një koleg i juaji që ka radhën për të folur.

Bardhi: Unë kam të drejtën e replikës, dua ti jap përgjigje asaj.

Felaj: Nuk ka replikë mbi replikën. Fjalën do tia jap zotit Sula.

Bardhi: Ministrja bëri një pyetje, do ti kthej një përgjigje.

Felaj: Nuk ka rregullore që deputetët i bëjnë pyetje njeri tjetrit dhe jepni përgjigje.

Balluku: Nuk të pëlqeu përgjigjja?

Bardhi: Ke ti fytyrë të flasësh moj?

Felaj: Zoti Sula afrohuni.

Balluku– Bardhit: E di që je i shqetësuar, por qetësohu.

Bardhi: Bëri një pyetje ministrja, më jepni pyetje të flas.