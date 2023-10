“K*çka e vjetër që s’na ka dashur kurrë…”, Rama mesazh Kosovës

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij në Kuvend, ku pritet miratimi i rezolutës për Kosovën, tha se, e kanë cilësuar vëlla të Aleksandër Vuçiçit për shkak të një deklarate të njëjtë me presidentin e Serbisë.

Ai u shpreh me ironi se, akuza ndaj tij për këtë çështje, janë njësoj si me aktakuzën dhe disa thirrje nga salla, kundër Europës, “si kuçka e vjetër që s’na ka dashur kurrë dhe do i lërë në baltë”.

Rama: Atyre shqiptarëve kudo që janë që në emër të Allahut u vërsulën ndaj Izraelit dhe duke glorifikuar terroristët Hamasin, u sugjeroj të ulen në gjunjë dhe të lexojnë Kuranin. Me sytë e mendjes së tyre, jo të dëgjojnë të dalët mendsh, por t’i binden e profestit Muhamed “Paqja e Zotit qoftë mbi ta”, ku i porosit: Mos jini njerëz që kërkoni hakmarrje, por falni dhe pajtoni. Mos jini njerëz që kërkoni përçarje, por jeni ata që pajtojnë duke i bërë njerëzit bashkë”.

Le të kthehemi te armata mediatike e hedhur për të masakruar vëllain e Vuçiçit, ku unë kërkova të njëjtën gjë si armiku nga Beograd. Sa herë aktakuza ndaj meje vjen në sallën e gjyqit nacional folklorik, këtej dhe andej bjeshkëve, rivijnë dhe me aktakuzën disa thirrje nga salla, kundër Europës, si kuçka e vjetër që s’na ka dashur kurrë por duhet me i tregu vendin me Bashkinë kombëtar, deri në dhëmbë me luftën finale me armikun, me shkjaun, se kuçka e vjetër do na lërë në baltë, siç na ka lënë gjithmonë, e lloj lloj klithmash që tingëllojnë si të folura me vete. Këtyre thirrmave u bashkuan dhe piskamat e thirrjes time që KFOR të marrë kontrollin e veriut.

Kreu i qeverisë më tej iu drejtua Kosovës duke i thënë se paqja bëhet me armikun (Serbinë), jo me vëllain.

Rama: Si mund të garantohet qetësia atje në mënyrë përfundimtare, nëse nuk garantohet në mënyrë përfundimtare paqja në mënyrë zyrtare me Serbinë, Paqja bëhet me armikun, jo më vëllain. Kam kuptuar se nuk jam aq i mençur për ta kuptuar këtë, por pse duhet harxhuar kaq shumë kohë dhe kreditë. Problemi i vërtetë është se sovraniteti i Kosovës mund të lëndohet përmes kësaj rruge, por jo nga rritja e kontrollit nga KFOR, por çdo ditë mund të lindë një telash i ri antishtet./Albeu.com