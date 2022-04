Katër shenjat më hakmarrëse të zodiakut

Një nga ndjenjat më tërheqëse në botë është hakmarrja.

Nëse takoni njerëz hakmarrës në rrugën tuaj të jetës, jini shumë të kujdesshëm dhe mos u përpiqni t’i mashtroni ose tradhtoni.

Dënimi do të vijë tek ju herët a vonë. Këtu janë 4 nga shenjat më hakmarrëse të zodiakut:

Demi

Sapo të zemëroheni me Demin, duhet të filloni të nervozoheni. Nëse jeni tallur me një Dem, ai me siguri do të kërkojë të hakmerret. Ai nuk do t’iu godasë me thikë pas shpine, si Akrepi dhe nuk do të mbajë inat për shumë kohë, si Peshqit, por ai do të përpiqet të të bezdisë derisa të të falë, nëse kjo ndodh. Njerëzit kokëfortë e kanë të vështirë të falin dhe mbi të gjitha të pranojnë se ua kanë nevojën.

Virgjëresha

Virgjëresha është më pak hakmarrëse, por gjithsesi e rrezikshme, sepse nuk mund ta kuptoni se çfarë e zemëroi atë. Hakmarrja e Virgjëreshës manifestohet në një valë komentesh pasive-agresive dhe sjellje të hutuar, ajo tani është mirë dhe një minutë më vonë ju urren shumë. Vëmendja e Virgjëreshës për detajet, veçanërisht për hakmarrje, është një torturë sistematike. Me fjalë të tjera, ju kurrë nuk do ta dini se çfarë ka ndodhur.

Akrepi

Dihet tashmë që Akrepi është një nga shenjat më hakmarrëse të zodiak-ut. Nëse keni zemëruar një Akrep, jini të gatshëm jo vetëm të largoheni nga qyteti, por të hiqni faqet tuaja nga të gjitha rrjetet sociale, ndryshoni emrin tuaj dhe rrethohuni me një duzinë rojesh. Akrepi i ofenduar është një armë vdekjeprurëse. Ndërsa ai nuk e mpreh inatin kundër teje, në mendimet e tij ai të ngacmon ty shumë herë pa pushim. Në rastin më të keq, nuk do të ndalet derisa t’ju heq çdo gjë që keni.

Peshqit

Peshqit mund të duken të pafajshëm, por mbindjeshmëria e tyre është diçka ndaj të cilës duhet të jemi të kujdesshëm. Është e lehtë të ofendosh Peshqit, por nëse e bën, je i dënuar. Ata nuk do të godasin aty ku ju dhemb më shumë, siç bën Akrepi, por do të ndërtojnë zemërimin tuaj, do të mallkojnë dhe do të përdorin çdo mundësi për t’ju lënduar aq shumë sa ju i keni lënduar ata, gjë për të cilën as nuk jeni në dijeni. Ju mund të zgjoheni një mëngjes, disa vjet pasi keni lënduar Peshqit dhe të kuptoni se arsyeja pse nuk keni një punë të mirë, para, miq është sepse keni zemëruar një Peshk dikur./albeu.com