Katër shenjat e Horoskopit që mërziten lehtësisht në marrëdhënie

E ndërsa disa shenja duan të krijojnë rutina të rehatshme me partnerin e tyre, të tjera dëshirojnë, ose më mirë kanë nevojë, për më shumë larmi në jetën e tyre të dashurisë.

Për shenjat që mërziten më lehtë në marrëdhëniet e tyre, asgjë nuk është më e keqe se një të premte mbrëma në shtëpi ose një zbavitje e blerjeve të së shtunës në mëngjes.

Dhe ndërsa është krejtësisht normale të ndihesh paksa letargjik në marrëdhënie, për shenjat e mëposhtme, rutina ndihet si një burg.

Dashi

Dashi është një shenjë zjarri e sunduar nga Marsi dhe kjo shpjegon 100% pse ai nuk mund të qëndrojë pa lëvizur. Ndërkohë që i pëlqen ideja e një lidhjeje, nuk është e pazakontë që ai të ndihet nën presion ose të mërzitet.

Dashi nuk dëshiron të mendojë shumë për asgjë, por preferon të jetojë momentin dhe çdo përvojë. Nëse partneri i tij është tipi që planifikon një dalje deri në minutën e fundit, mos u habisni nëse ai fillon të “luajë” me të tjerët dhe mërzitet në lidhje.

Për të qëndruar me një Dash për një kohë të gjatë, sigurohuni që marrëdhënia juaj të ketë tension, surpriza dhe shumë plane në horizont.

Binjakët

Si një person që mendon shpejt dhe një shenjë e ajrit, asgjë nuk ju bën të humbni qetësinë tuaj si një bisedë e mërzitshme. Koka juaj është plot me mendime dhe ide, kjo është arsyeja pse ju pëlqen një debat apo përballje e mprehtë. Nëse partneri juaj nuk mund t’jua ofrojë këtë, atëherë duhet të filloni të rimendoni marrëdhënien me të.

Për të shpëtuar një marrëdhënie, përpiquni të dilni më shpesh me partnerin tuaj. Provoni shfaqje komedi, shikoni njerëzit në park, shkoni në ekspozita arti, merrni klasa gatimi, ose çfarëdo që ju shtyn të komunikoni. Meqenëse kjo është një nga vlerat thelbësore të shenjës suaj, mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për t’u rilidhur me tjetrin.

Shigjetari

Si një shenjë zjarri e ndryshueshme e sunduar nga Jupiteri, ju keni nevojë të dilni jashtë, të endeni dhe të shihni gjëra të reja. Nuk ka të bëjë vetëm me përvojat. Ju dëshironi të zgjeroni botëkuptimin tuaj në këtë mënyrë. Kur jeni në një lidhje, mund të duket lehtësisht sikur partneri juaj po ju pengon. Ju pëlqejnë udhëtimet e papritura dhe bredhjet në vende të largëta. Lëvizjet spontane dhe arratisjet janë ato që e bëjnë shpirtin tuaj të ndihet mirë dhe kjo mund t’ju vështirësojë lidhjen me një person më të qetë. Do të dashuroheni me këdo që ulet pranë jush në aeroplan, por e keni të vështirë të qëndroni në një marrëdhënie të përkushtuar.

Ujori

Për Ujorin, asgjë nuk është më e keqe se të bëjnë të njëjtën gjë ditë pas dite. Si një nga shenjat më të çuditshme të ajrit, ju duhet të provoni gjëra të reja për të ushqyer mendjen tuaj. Kjo është arsyeja pse ju urreni të qëndrojë në shtëpi gjatë natës, përveç nëse ka diçka atje për të stimuluar mendjen dhe energjinë e tij.

Edhe pse Ujori mund të bie në dashuri me dikë me tipare introverte, ata janë gjithmonë më të lumtur me partnerë që janë po aq energjikë.