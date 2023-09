Katër gabime që duhen shmangur nëse doni të matni siç duhet tensionin

Shumë herë, njerëzit habiten nga rezultatet që tregon aparati i tensionit kur përpiqen të llogarisin presionin e gjakut. Por a mund të jetë kjo për shkak të gabimeve të zakonshme që bëjmë shpesh kur masim tensionin?

Ekspertët e Universitetit të Harvardit theksojnë se çfarë duhet të bëjmë, por edhe çfarë do të ishte mirë të shmangnim, në mënyrë që të marrim rezultate të sakta kur matim presionin e gjakut.

Prisni të paktën 30 minuta pas pirjes së duhanit, pirjes së kafeinës ose alkoolit ose ushtrimeve përpara se të masni tensionin.

Kafeina dhe nikotina ngushtojnë enët e gjakut, duke rritur rrahjet e zemrës, gjë që mund të rrisë presionin e gjakut. Nga ana tjetër, alkooli zgjeron enët e gjakut, gjë që mund të ulë presionin e gjakut. Ushtrimi, në fund, rrit rrahjet e zemrës, duke rritur njëkohësisht presionin e gjakut.

Zbrazni fshikëzën

Është e mundur të ushtrohet presion mbi një fshikëz të plotë, duke shkaktuar një ulje të mundshme të rrjedhjes së gjakut në veshka. Përgjigja natyrale e trupit është të rrisë presionin e gjakut për të siguruar që veshkat të marrin gjak të mjaftueshëm.

Uluni rehat, duke mbështetur dorën afër nivelit të zemrës

Uluni rehat në një karrige me këmbët tuaja të sheshta në dysheme dhe vendoseni krahun në tryezë të shtrirë, me pëllëmbën e kthyer lart, në mënyrë që bërryli juaj të jetë afërsisht në nivelin e zemrës. Nëse uleni këmbëkryq, ka të ngjarë të rrisni përkohësisht presionin e gjakut. Nëse këmbët ose krahët nuk janë të mbështetur siç duhet, muskujt do të tkurren, duke shkaktuar një rritje të mundshme të presionit të gjakut. Gjithashtu, pushimi i dorës më lart ose më poshtë se niveli i zemrës mund të ndikojë në saktësinë e leximit.

Prisni disa minuta përpara se të shikoni matjen

Vendoseni manshetën e aparatit në krahun tuaj të zhveshur, pak mbi lartësinë e bërrylit. Uluni në heshtje për disa minuta dhe përpiquni të mos ndikoheni nga shpërqendrimet si televizori, telefoni etj dhe matni presionin e gjakut. Duke vendosur manshetën mbi veshje ose duke përveshur mëngën, e cila ju shtrëngon krahun, ka të ngjarë të merrni lexime të pasakta. Në të njëjtën kohë, një stimul në momentin e matjes mund t’ju bëjë të tensionuar ose në ankth, gjë që gjithashtu mund të ndikojë në rezultatet. Prandaj, do të ishte mirë të jeni të relaksuar, si fizikisht ashtu edhe mendërisht kur matni presionin e gjakut.