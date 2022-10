Katar 2022: Kupa e Botës më atipike është gati për të bërë histori

Është Kupa e Botës ajo që ka rritur pritshmëritë më të mëdha në kohët e fundit. Ngjarja do të jetë historike pasi do të luhet për herë të parë në mes të sezonit, në fund të vjeshtës dhe me dimrin që troket në derë. Ishte e vetmja mënyrë për të luajtur në një vend që do të ketë temperatura rreth 30 gradë midis 20 nëntorit dhe 18 dhjetorit. Natyrisht, tetë stadiumet e ndërtuara për këtë rast do të jenë me ajër të kondicionuar për komoditetin maksimal të tifozëve dhe futbollistëve.

FIFA ka marrë një kthesë radikale dhe nga 17.1 milionë kilometra katrorë të Rusisë në vitin 2018 ka shkuar në vetëm 11.571 në Katar. Zgjedhjet do të ndahen me distanca shumë të shkurtra. Nga 32 skuadrat, 24 do të jenë në një rreze prej vetëm 10 kilometrash. Stadiumet janë gjithashtu në Doha ose përreth. Asnjë ekip nuk do të duhet të udhëtojë më shumë se 40 kilometra për të arritur në stadiumin ku luan ndeshjen e tyre.

Katari është përgatitur për një Kupë Bote të qëndrueshme, me një metro moderne dhe linjë transporti publik, në mënyrë që tifozët të mund të hyjnë lehtësisht në vendet e organizimit. FIFA konfirmoi se tashmë janë shitur tre milionë bileta dhe pritet një atmosferë e mrekullueshme. Publiku vendas është i emocionuar nga mundësia për të parë ekipet më të mira në botë dhe do të mbushë tribunat e tetë skenave moderne të ndërtuara për këtë rast.

Kupa e Botës fillon më 20 nëntor me ndeshjen hapëse mes Katarit dhe Ekuadorit. Sa i përket analizave sportive, është shumë e vështirë të bësh një parashikim. Sipas renditjes së FIFA-s, Brazili duhet të jetë favorit si numri 1 në këtë klasifikim, pasojnë Belgjika, Argjentina, Franca dhe Anglia.

Interesante, Italia e vendit të gjashtë, kampione aktuale evropiane, ra në play-off dhe do të humbasë Botërorin e dytë radhazi. Spanja zë vendin e shtatë. Holanda, Portugalia dhe Danimarka plotësojnë Top 10 skuadrat më të mira me një koeficient ndërkombëtar.

Franca ka sfidën për të mbrojtur titullin e Rusisë. Përveç Brazilit në 2006, i cili arriti në çerekfinale, Franca ra në 2002, Italia në 2010, Spanja në 2014 dhe Gjermania në 2018. /G.D albeu.com/