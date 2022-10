Kapet trafikanti shqiptar i drogës në Itali

Karabinierët e Seksionit Operativ së Perugias arrestuan një shqiptar, lindur në vitin 1990, tashmë i njohur për policinë, për trafik droge.

30-vjeçari u arrestua teksa po dilte nga një shkurre, në një zonë të qytetit të njohur për aktivitetin e saj të trafikut të drogës dhe menjëherë vazhduan kontrollin personal, duke gjetur brenda xhaketën që kishte veshur një tub karamele me 38 mbështjellës celofani me kokainë, gjithsej 20 g.

Brenda shtëpisë u gjetën në një sirtar të një mobileje 7 doza kokainë, me peshë totale 5 gramë dhe një zarf më i madh, me peshë 95 gram, po me kokainë. Në një raft të një mobilie tjetër u gjet më pas një guaskë maniti që përdorej për prerjen e lëndës narkotike, një thikë dhe copa celofani që përdoreshin për paketimin e dozave, një shirit preciz dhe midis faqeve të një drejtorie të vjetër telefonike u gjet shuma prej 685,00 € në kartëmonedha të prerjeve të ndryshme, me siguri të ardhura nga aktiviteti tregtar./albeu.com