Kapet me 17-vjeçaren në bagazh në Qafë Prush, prangoset 23-vjeçari rezident në Londër

Një 23-vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi kishte fshehur në bagazhin e makinës një 17-vjeçare.

Lajmin e bëri të ditur policia përmes një njoftimi, sipas të cilit, ata tentuan të kalonin kufirin në Qafë Prush në mënyrë të paligjshme.

Njoftimi i Policisë:

Qafë Prush, Has

Tentuan të ndihmojnë një shtetase të mitur, për kalim të paligjshëm të kufirit, vihet të pranga 1 shtetas, si dhe procedohet në gjendje të lirë një 17-vjeçar.

Procedohet në gjendje të lirë edhe e mitura që tentoi të kalonte kufirin në mënyrë të paligjshme.

Në PKK Qafë Prush, në hyrje të RSH, shërbimet e Policisë Kufitare, në vijim të punës për goditjen e krimeve ndërkufitare, si rezultat i kontrolleve me përzgjedhje, kanë kaluar në vijë të dytë për kontroll më të imtësishëm, automjetin tip “Benz”, me drejtues shtetasin D. LL. dhe me pasagjer një 17-vjeçar.

Gjatë kontrollit në bagazhin e automjetit, u gjet e fshehur një shtetase e mitur 17 vjeçe, e cila tentonte të kalonte kufirin në mënyrë të paligjshme, përmes ndihmës (transportimit) të dhënë nga shtetasi D. LL. dhe 17-vjeçari.

Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve në DVP Kukës arrestuan në flagrancë shtetasin D. LL., 23 vjeç, rezident në Londër, si dhe proceduan në gjendje të lirë 17-vjeçarin, banues në Kosovë, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit” dhe shtetasen e mitur për veprën penale “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, për veprime të mëtejshme.

