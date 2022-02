“Kanë marrë logon peng!” Berisha në Rrogozhinë, sulmon kandidatin e PD: Kopje e Lulzim bravës

Ish-kryeministri Sali Berisha prezantoi sot në Rrogozhinë kandidatin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Hekuran Xhani, për kryetar në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit.

Gjatë fjalës së tij, Berisha sulmoi gjithashtu edhe kandidatin e Partisë Demokratike, Ferdinand Saraçin, duke e cilësuar atë si kopje të Lulzim Bashës.

Sipas Berishës ata kanë marrë peng logon e Partisë Demokratike.

“Në 6 mars ti themi mjaf Edi Ramës. Përballë Hkeuran Xhanit qytetarit të këtyre trevave, shërbëtorit të përkushtuar të qytetarëve, demokratit të ndershëm, njeriut që ka sakrifikuar vite, djersë në shërbim të fermerëve të kësaj zone, demokratit të orëve të para, të palëkundur, përveç Edisonit të Edi Ramës, del tani edhe Ferdinandi i Lul bravës. Ferdinandit do ti them dy fjalë, ke qenë kryetar i demokratëve të Rrogozhinës, por me aktin dhe gjestin tënd tregove se kurrë nuk e ke merituar votën e tyre.

Nëse ti Ferdinand do të ishe një demokrat i vërtetë, njeri i idealeve të lirisë, ti po të kishe ambicie për krenar bashkie i drejtoheshe anëtarësisë, pranoje primaret, votën e lirë. Pra pranoje atë që pranuan pesë demokratë të kësaj zone dhe që në fund dolën më të bashkuar sesa ditën kur hynë në garë. U bashkuan te vota e lirë. Asnjë prej tyre nuk pati frikë nga vota. Le btë pyes unë këtu demokratët; a është jetike liria për ne? A ka liri të vërtetë pa votë të lirë, cila është vota e lirë e Edvin Ramës, është ndalimi i votës së PS nga viti 2019. Votë për Ramën do të thotë sistem patronazhistës, përdorim fondesh publike, angazhim i bandave.

Por cila është vota e lirë për Lulzim bravën, më duhet të them edhe or shtojcën e tij Saracin, vota e tyre është 1958 vota janë 5004 vota. Turpi faq e zezë në historinë. A nuk është kjo një fyerje? A nuk është kjo një fyerje e rëndë për qindra mijëra mbështetës që votuan PD? A nuk është kjo një fyerje e rëndë për çdo shqiptar. Ferdinandi është krejtësisht kopje e Lulzim bravës. Çfarë ndodh? Lulzim brava duke e ditur se është i nxirë nuk shkon ti paraqesë kandidatët e tij, nuk del vetë, që qytetarët të mos kujtojnë se janë kandidatë të tij por janë të logos që ka rrëmbyer me policë të Edi Ramës. Ndaj edhe bëj thirrje mençurisë suaj, mos gaboni të votoni për Saraçin se tund logon e marrë me dhunë nga Edi Rama. logo e fitores është “Shtëpia e Lirisë”, deklaroi Berisha./albeu.com/