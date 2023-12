Një ish-gazetare televizive, nënë dhe ruse kundër luftës, e cila planifikon të dalë kundër Vladimir Putinit në zgjedhjet e 2024-ës është quajtur një mjet i inteligjencës perëndimore. E guximshmja, Ekaterina Duntsova, 40 vjeçe, pritet të mundë tiranin me një rrëshqitje në platformën e saj kundër luftës, megjithëse ai ka të ngjarë të mbetet gjithsesi në pushtet.

Nëna e tre fëmijëve, e cila nuk ka përvojë politike në Moskë, duhet të mbledhë 300,000 nënshkrime deri më 31 janar për të regjistruar zyrtarisht kandidaturën e saj në zgjedhje, shkruan britanikja ‘The Sun’.

Duntsova është njollosur me akuza të egra se ajo është një “agjente e shërbimeve të huaja të inteligjencës”, ndërsa përpiqet të rrëzojë Putin-in.

Ajo është një përkrahëse e ashpër për përfundimin e luftës në Ukrainë dhe thotë se ndërsa korrupsioni është bërë “normë” nën udhëheqjen e Putin, nuk duhet të jetë. Duntsova është një ithtare e paqes dhe demokracisë, dy gjëra që nuk shihen në sundimin e Putinit.

Një nga mbështetësit e Putin, analisti politik Sergej Markov, e akuzoi atë si një “kandidate ideale” e cila ishte “përzgjedhur posaçërisht nga strategët politikë të shërbimeve të inteligjencës amerikane ose britanike.”

“Unë thjesht nuk e di ende, SHBA ose Britania ose ndoshta të dyja”, tha ai.

Ndërsa media shtetërore e Kremlinit, RIA Novosti, pretendoi se ajo kishte qenë e lidhur me Mikhail Khodorkovsky, dikur njeriu më i pasur i Rusisë dhe armiku i Putinit, tani i mërguar në Britani nga një anëtar i komitetit zgjedhor.

“Unë mendoj se shoqata publike me Khodorkovsky është një aluzion se pse Duntsova mund t’i mohohet regjistrimi”, tha gazetari në mërgim Dmitry Kolezev.

Por Kolezev ende e përshkroi atë si “zbulimin kryesor politik të fundit të vitit 2023” dhe opsionin e vetëm që nuk mund të ketë lindur nga Kremlini. Ai tha se ajo përmbushi një dëshirë të fortë në vend për të pasur një udhëheqës ndryshe nga Putini, i cili ka qeverisur Rusinë me një dorë të hekurt për dekada.

Por Putini është plotësisht i sigurt se do të fitojë zgjedhjet në vitin 2024, me gjithë qëndrimin e tij dhimbshëm të ngadalshëm në Ukrainë.

Duntsova tha për luftën: “Në shkurt 2022, presidenti aktual njoftoi fillimin e një operacioni special ushtarak. Dhe tani njerëzit po vdesin çdo ditë dhe jam i sigurt se ata donin të jetonin. Ne të gjithë duam të jetojmë dhe kemi nevojë për paqe.”

Mes represionit të vazhdueshëm dhe madje edhe vrasjes së atyre që flasin kundër shtetit rus si Alexei Navalny dhe Boris Nemtsov, të qëndrosh kundër Putinit nuk është diçka e keqe.

E pyetur nëse kishte frikë nga burgu, ajo tha: “Sigurisht që nuk kam iluzione për këto ‘zgjedhje’ dhe, si çdo njeri normal, kam frikë. Por unë kam shpresë se Rusia mund të ndryshohet në mënyrë demokratike.”

Ajo tha se nën Putinin, “korrupsioni merret si i mirëqenë, pothuajse si një normë. Por, kjo nuk është normë.”

Duntsova gjithashtu iu kundërpërgjigj një gazetari që e pyeti nëse ajo do të lejohej të kandidojë në zgjedhjet e rreme.

“Pse po flasim për leje nëse kjo është e drejta ime sipas ligjit dhe unë e kam atë mundësi dhe i kam cilësitë e nevojshme për të dalë përpara?” u përgjigj ajo.

“Ne thjesht po lëvizim sipas formulës së përcaktuar nga ligji federal dhe për këtë nuk kemi nevojë për lejen e askujt.”

Duntsova mbështetet gjithashtu nga tre fëmijët e saj, Maria, 19-vjeç, Sophia, 16-vjeç dhe Sylvester, 10 vjeç. Familja jeton në Rzhev, një qytet me ujëra në rajonin Tver në linjën hekurudhore midis Moskës dhe kryeqytetit Letonez Riga. Ish-gazetarja është diplomuar në drejtësi dhe gazetari televizive dhe nga viti 2006 deri në vitin 2022 ka qenë kryeredaktore e studios televizive lokale RiT. Duntsova ka një pikëpamje shumë të ndryshme nga Putin kur bëhet fjalë për ndarjen e Rusisë dhe Ukrainës. Ajo mendon se paqja do të thotë të jetosh në harmoni pavarësisht “dallimeve fetare, kulturore dhe politike”, ndërsa Putini është përpjekur vazhdimisht të thithë Ukrainën në vendin dhe kulturën ruse.

“Të jetosh në paqe do të thotë të respektosh dhe ta duash njëri-tjetrin, pavarësisht nga dallimet tona fetare, kulturore dhe politike. Ne duhet të rimësojmë se si të flasim dhe të punojmë së bashku për të zgjidhur problemet e vendit tonë”, thotë ajo.

Duke folur për plagën me të cilën përballen civilët rusë, shumë prej të cilëve kanë filluar të kritikojnë më ashpër fushatën e Putinit në Ukrainë, ajo tha:

“[Ne kemi] varfëri, kur pensionistët mezi kanë mjaftueshëm për të paguar shërbimet komunale, ushqimin dhe ilaçet. A do të mbyllen kufijtë, sa valë të tjera mobilizimi do të ketë? A do të jetojmë më mirë, më të pasur? Cila është e ardhmja e vendit tonë…? Unë po kandidoj për president të Rusisë në mënyrë që të gjithë të kemi një të ardhme dhe ta gjejmë të gjithë së bashku”

Qasja e saj e freskët dhe qëndrimi i saj i guximshëm kundër shtetit rus ka të ngjarë të jetë një frymë e mirëpritur e ajrit të pastër për shumë nga civilët që jetojnë atje tani.

Putin ka ndryshuar dy herë kushtetutën e Rusisë për të zgjatur kohën e tij në pushtet dhe mund të qëndrojë në krye të tavolinës deri në mesin e të 80-tave. Që kur ish-presidenti Boris Yeltsin i dorëzoi çelësat në vitin 1999, Putin ka shërbyer si president për më gjatë se çdo sundimtar tjetër rus, me përjashtim të Josef Stalinit.

Në mënyrë të pabesueshme, rreth 80 për qind e civilëve e miratojnë performancën e Putinit në pushtet, sipas një sondazhi të fundit të pavarur. Kjo mund të ketë të bëjë më shumë me goditjet brutale në Rusi të rezervuara për ata që kritikojnë establishmentin.