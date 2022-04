Kandidat për President? Shehi flet pas propozimit të Dukës

Zgjedhja e Presidentit të ri të Republikës, ishte një nga temat që u diskutua në “Radari Informativ” në Abc.

I ftuar për të folur për këtë çështje ishte kreu i LZHK-së Dashamir Shehi.

I pyetur nga moderatorja Xhokaxhi se si u ndie pasi emri i tij si kandidat për president u propozua nga kreu i PAA, Agron Duka, Shehi tha se sa herë ka zgjedhje për president emri i tij lakohet, por nuk do të jetë ai.

Sipas tij Presidenti i Republikës do të jetë një person politik i zgjedhur nga e majta.

Pjesë nga biseda:

Xhokaxhi: Zoti Shehi si u ndiet kur Agron Duka propozoi emrin tuaj për President të Republikës?

Shehi: Emrin tim e kanë thënë përherë.

Xhokaxhi: Si ka mundësi që sa herë ka zgjedhje për president, lakohet emri juaj?

Shehi: Unë jam një personazh komod, këtyre që kanë pushtetin nuk ju vjen mirë. Unë e falënderoj zotin Duka, por zgjedhja e presidentit është një proces politik. Që nga viti 2008-të Presidenti i Shqipërisë është një njeri partie, deri dje ishin dy të PD-së, ndërsa herën e fundit ishte i PS-së dhe LSI-së. Unë them që kjo që ndodhi në 2008-n e zhveshi presidentit.

Xhokaxhi: Por nuk është zgjedhje e parëndësishme?

Shehi: Kjo është një gjë në dorë të Ramës. Ai njeriun e vet do vejë, por ta marrë seriozisht mos e bëj një lloj tallavaje, pasi do zhvlerësojë personazhin që do vëjë në krye.

Xhokaxhi: Duhen negociatat me opozitën?

Shehi: Edhe opozita duhet të tregojë seriozitetin e vet, duhet të kishte nxjerrë disa personazhe për të thënë se edhe ne i kemi ca burra, edhe pse do e zgjedhë Rama. Por edhe për tu thënë ndërkombëtarëve që ne po fillojmë një linjë institucionale. Por shumë gjëra varen nga PS, sepse nëse ata do e degjenerojnë procesin, opozita nuk duhet të merret fare./abcnews.al