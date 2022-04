Kanabisi mjekësor, Artan Hoxha: Do e mbjellin oligarkët, jo fshatarët

Pas përfundimit të Këshillimit Kombëtar dhe zbardhjes së rezultateve për 12 pyetjet, një ndër çështjet ishte edhe kultivimi i kanabisit për mjekësi, të cilës qytetarët shqiptarë i ishin përgjigjur me një përqindje më të madhe pozitivisht.

Rama pas këtyre rezultaeve gjatë konferencës për shtyp së ditësh së djeshme konfirmoi legalizimin e tij.

Në lidhje më këtë çështje, ditën e sotme në ABC ka folur edhe gazetari i njohur, Artan Hoxha, i cili thotë kanabisin do të mbjellin oligarkët nëpër seta në Myzeqe, jo fshatarët.

Sipas tij ky lloj kanabisi do të dështojë si në Maqedoni.

Pjesë nga fjala e Hoxhës:

“Rama flet për një gjë por gënjen. Kanabisin nuk do e mbjellin fshatarët, por biznesmenët e mëdhenj. Nuk do e mbjellin në zona kondrinore, por me ferma e sera në Myzeqe. Nuk do mbjellin fshatarët, është për oligarkët. Ka kushte shumë vaji i kanabisit. Ky lloj kanabisi do të dështojë si në Maqedoni.”