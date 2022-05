Kampioni i botës lë nam në Francë, Tyson Fury i dehur tenton të “shkatërrojë” taksinë (VIDEO)

Tyson Fury mund të ketë një “dhimbje koke” sot pasi u filmua duke shkelmuar një taksi teksa “tundej” në rrugë.

Kampioni i peshave të rënda të WBC ka shijuar disa pushime në Kanë pas heroizmave të tij të fundit në ring.

Por ylli “Gypsy King” dukej keq i dehur teksa pengohej nëpër rrugët franceze, ndërsa mbahej nga shokët dhe babi John, të cilët e ndihmuan drejt taksisë së bardhë.

Fury, i veshur me një bluzë të bardhë dhe pantallona të shkurtra, mbështetet pas makinës dhe përpiqet të hapë derën e pasme të mbyllur.

Tyson Fury – My drink hell, the long road back. He’ll get three books and a fucking speaking tour out of this shite. https://t.co/CCWa5WDhVe

— Jazz Paul (@jazzpaul1982) May 19, 2022