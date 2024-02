Kampionati europian i futbollit për priftërinjtë vjen për herë të parë në Shqipëri, Veliaj: Loja në skuadër është metafora më e bukur…

Për herë të parë në Shqipëri po zhvillohet kampionati europian i futbollit për priftërinjtë “Futsal” 2024, ku 17 skuadra kombëtare nga e gjithë Europa do të ndeshen nga data 5-9 shkurt. Ndeshja e parë u realizua ditën e djeshme në Shkodër mes ekipit kombëtar të priftërinjve të Shqipërisë dhe atyre të Kroacisë. Në takimin e sotëm me skuadrën shqiptare, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj shprehur mirënjohjen për kontributin e tyre në shërbesë të komunitetit.

“Kam respekt dhe mirënjohje për punën tuaj! Për gjithë kontributin që etërit tanë japin në komunitet sepse janë komunitete jo në qendër të Tiranës, por në periferi, ku ndoshta dora e zotit dhe shërbesa juaj ka mbërritur para dorës së bashkisë. Duke qenë se këtë territor e ndajmë bashkë, dua t’ju them: Faleminderit! Shpresoj që këto ditë, kur mbi 200 priftërinj dhe mbi 17 skuadra nga e gjithë Europa janë mbledhur për këtë kampionat futbolli, të jenë edhe ditë të paqes dhe vëllazërisë, kur kuptojmë se edhe futbolli, edhe sporti, janë një analogji për punën tonë civile, por edhe për punën tuaj shpirtërore”, tha Veliaj.

Ai uroi të 17 skuadrat e priftërinjve për garën, teksa theksoi se ndihet krenar që vitin e sportit Tirana e mbyll me një kampionat të tillë, të cilin ai e cilësoi si “të pazakontë” dhe me mesazhe.

“Fakti që kemi ardhur për këtë aktivitet sportiv tregon se jemi njerëz që kemi zgjedhur të zbresim në fushë, jo të flasim nga lozha. Fusha e futbollit simbolizon zbritjen në terren, zbritjen në arenë, lojën në komunitet, lojën në skuadër, ndaj kjo është ndoshta metafora më e me bukur, sidomos për Tiranën që sapo mbylli vitin ku ishte Qyteti Europian i Sportit. Vërtet m’u bë zemra mal kur Imzot Dom Arjani ma bëri këtë ftesë, për ta mbyllur vitin e sportit me një kampionat të pazakontë, me 17-të skuadra të etërve që janë thirrur në shërbim shpirtëror. Këtu jam në një katedrale, në shtëpinë e Perëndisë, që ndoshta nuk ka infrastrukturën më të sofistikuar në botë, ndoshta është ndërtuar me kushte modeste, por kur mendoj vizitën që Papa Françesku pati në këtë institucion, në këtë altar, them se shenjtërimin dhe madhështinë ia japin ata që janë në shërbesë, jo ndërtesa, por dashuria dhe pasuria që secili prej nesh ka në shpirt. Zoti ju bekoftë!”, tha Veliaj.