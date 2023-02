Kamerat në rrugë, gazeta gjermane: Grupet kriminale në Shqipëri janë më të avantazhuara se policia

Gazeta gjermane “Frankfurter Rundschau”, i ka kushtuar një analizë të gjatë situatës në të cilën ndodhet Shqipëria, ku në fokus janë ngjarjet kriminale, por edhe survejimi dhe teknologjia që grupet sot kanë mbi territorin.

Në shkrimin e theksohet s egrupet kriminale në Shqipëri kanë fituar epërsi dhe kanë gjithçka nën kontroll falë teknologjisë dhe “syve” që kanë në rrugë, duke iu referuar kamerave, të cilat ishin edhe pjesë e aktineve të policisë gjatë ditëve të fundit.

Nga Thomas Roser, Frankfurter Rundschau

Besimi është gjë e mirë, kontrolli i gjithanshëm po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm. Edhe në Ballkan, kamerat e vëzhgimit në udhëkryqe, zonat e këmbësorëve dhe korsitë e trafikut kanë qenë prej kohësh një pamje e njohur. Duke tejkaluar kufijtë, policia dhe autoritetet e sigurisë në labirintin shumështetëror po vendosin gjithmonë e më shumë në objektiv ‘delet’ e tyre me teknologji perëndimore apo kineze.

Megjithatë, kamerat e montuara ilegalisht mbi rrugët plot pluhur të Shqipërisë, të cilat nuk janë aspak sekret apo të fshehura, po ngrenë gjithnjë e më shumë pyetjen shqetësuese në vendin kandidat të BE-së, se cili është saktësisht vëllai i madh i 2.8 milionë fëmijëve të vendit.

Kjo për shkak se shumë nga lentet e vëzhgimit, të cilat po përhapen si kërpudha, nuk janë instaluar vetëm nga oficerët e zbatimit të ligjit në shtetin e Adriatikut, por edhe nga shkelësit e ligjit: klane të fuqishme, por shpesh rivale të drogës, jo vetëm që mbajnë nën monitorim njëri-tjetrin me kamera dhe dronë, por edhe policinë.

Policia në Shqipëri çmontoi më shumë se 220 kamera të paligjshme vetëm në kryeqytet

Në mesin e janarit, policia shqiptare në qytetin e Shkodrës çmontoi për herë të parë më shumë se 50 kamera të paligjshme. Që nga Durrësi, Elbasani, Fieri, Korça apo Vlora- më shumë se 450 kamera janë hequr tashmë në të gjithë vendin. Vetëm në Tiranë u gjurmuan dhe u çmontuan më shumë se 220 pajisje vëzhgimi të instaluara ilegalisht.

Lajmi për kamerat e sigurisë me pronarë të dyshimtë, ka ngritur jo vetëm shqetësimin për sigurinë e të dhënave në Shqipëri. “Epërsia teknologjike e grupeve kriminale, në krahasim me shtetin, është shumë flagrante,” thotë Erida Skendaj, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Tiranë. “Kamerat e paligjshme të monitorimit në Shqipëri ngrenë shqetësime për fuqinë e bandave,” shkruan agjencia Balkan Insight.

Klanet e drogës në Shqipëri monitorojnë njëri-tjetrin me kamera të paligjshme

Edhe dhjetëra arrestime të personave të dyshuar për instalimin dhe funksionimin e kamerave të paligjshme vështirë se mund të zbusin shqetësimet e aktivistëve të të drejtave civile, mbrojtësve të të dhënave dhe ekspertëve të sigurisë në lidhje me ndikimin në rritje të mafies së drogës në Shqipëri.

Shqipëria vlerësohet se është një nga prodhuesit më të mëdhenj të kanabisit në kontinent. Qoftë me larje të përgjakshme hesapesh, vrasje me porosi apo shpërthime me eksploziv- klanet e drogës nuk dinë të ndalen në luftën e tyre të ashpër për treg dhe pushtet.

Pra në Shqipëri grabitësit monitorojnë xhandarët? Me kamera dhe dronë, bandat e drogës mund të monitorojnë plantacionet, pronat dhe lagjet shumë më lirë dhe me efektivitet sesa me roje dhe shërbime sigurie, shpjegon gazetari investigativ Artan Hoxha për portalin Sot. “Bandat kriminele kanë sistemin më të mirë të sigurisë. Dhe qendrat e tyre operacionale janë më të mira se ato të policisë”.

Por klanet i vendosin kamerat më pak për policinë dhe më shumë për njëra-tjetrën, thotë Hoxha. “Kamerat e botës së krimit i gjeni kudo në Shqipëri. Klanet i instalojnë për sigurinë e tyre- dhe për sigurinë e familjeve të tyre”.

/AlbEu.com/