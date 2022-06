Kamenetsky: Ja pse rusët goditën qendrën tregtare me njerëz brenda

Maxim Kamenetsky, profesor në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Kiev, foli për situatën aktuale në Ukrainën e shkatërruar nga lufta dhe iu referua sulmit me raketa ruse në qendrën tregtare në të cilin u vranë 20 persona.

Për arsyet e mundshme të këtij sulmi, të cilin shumë e konsiderojnë akt terrorist, ai shtoi:

“Për mendimin tim, ka dy variante të mundshme: njëra është demoralizimi i shoqërisë dhe presioni psikologjik i ushtruar nga Rusia, sepse në dy ditët e fundit janë hedhur rreth 40 raketa në zona të ndryshme të Ukrainës. Kjo me të vërtetë ndikon sepse herë pas here alarme dëgjohen në të gjithë Ukrainën. Një arsye tjetër e mundshme është se kjo raketë H-22 ndoshta ka një gabim në goditjen e saj rreth 5 kilometra. Me atë që nuk është përmendur ende, por duhet ta dini, karburanti për atë raketë është helmues. Kur një raketë bie, mbetjet e asaj karburanti veprojnë gjithashtu si helm lufte”, tha Kamenetsky.

Ai nuk mendon se sulmi i djeshëm ishte ndonjë lloj presioni ndaj vendeve perëndimore për të rënë dakord për negociata që do të konfirmonin situatën aktuale ushtarake në terren.

“Unë mendoj se jo, sepse ajo marrëveshje duhet të arrihet midis Ukrainës dhe Rusisë.

Ne kemi vërtet një problem sepse Rusia me siguri nuk do të dorëzohet dhe Ukraina nuk është e gatshme t’i ndajë ato territore. Presioni mbi vendet perëndimore mund të ushtrohet vetëm për ta bërë më të vështirë dërgimin e armëve.

Nëse Rusia arrin të mbajë një territor të madh dhe një situatë të tillë siç është tani, atëherë dikush tjetër përveç Ukrainës do të vazhdojë të vuajë. Lituania, Moldavia, Bosnja.. Atje rusët do të mendojnë se mund të bëjnë të njëjtat gjëra”, beson Kamenetski.

I pyetur nëse Ukraina ka hequr dorë nga NATO-ja, Kamenjecki është përgjigjur se e mirëpresin vendimin për statusin e kandidatit për anëtarësim në BE, por se çështja e sigurisë për ta për momentin është më e rëndësishme./albeu.com