Kamberi: Vështirë të ketë hapa të mëdhenj në dialog pa presion ndërkombëtar ndaj Serbisë

Kamberi ka thënë se shqiptarët në Luginë të Preshevës e mirëpresin një marrëveshje me Serbinë, pasi kjo do të mund të ndikonte edhe në normalizimin e sjelljeve të Serbisë ndaj shqiptarëve të Preshevës.

“Unë e mbështes dialogun. Çdo luftë përfundon në tavolinën e bisedimeve, nëpërmjet tij gjendet zgjidhja mes dy shteteve që do t’i relaksonte raportet. Shpresoj se do të ndikonte edhe në normalizimin e sjelljeve të Serbisë për shqiptarët e Preshevës, andaj është jetike edhe për ne. Po shohim një Serbi të radikalizuar me qëndrimet kundrejt Kosovës dhe shqiptarëve, me një fushatë në rritje të glorifikimit të kriminelëve. Një Serbi e cila po i ashpërson marrëdhëniet me fqinjët. Suksese i këtyre bisedimeve do të varet kryekëput nga presioni i bashkësisë ndërkombëtare ndaj Serbisë”, ka thënë ai në një intervistë për “DW”.

Sipas tij, shihet qartë se Serbia ka për qëllim të ndryshojë kufijtë në Ballkan.

“Sulmi terrorist në Banjskë kishte këtë qëllim. Bisedimet që do të duhej të zhvilloheshin, nuk besoj që do të mund të vazhdojnë në formatin e njëjtë. Do të duhej të detyrohej Vuçiqi që ta nënshkruajë Marrëveshjen e Ohrit dhe të ketë përgjegjësi konkrete për atë marrëveshje”, është shprehur më tej ai.