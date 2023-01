“Kam përdhunuar 24 gra”, ish-oficeri i policisë në Londër rrëfen krimet seksuale

Një ish-officer policie në Londër është shpallur fajtor për 24 përdhunime të cilat i ka kryer në një periudhë kohore prej 18 vitesh.

24 akuzat për përdhunim e bëjnë ish-oficein e policisë si një nga përdhunuesit më të këqinj në historinë britanike, shkruajnë mediet vendase.

Sakaq shkeljet e tij nuk kufizohen vetëm te përdhunimet, pasi ai akuoht edhe për vepra të tjera penale, që e çojnënë këtë mënyrë numrin e akuzave në 49.

Serving London Metropolitan Police officer David Carrick admits multiple offences including more than 20 rapes against 12 women over two decades https://t.co/ManSJKfAUt

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 16, 2023