Kaloi një vit larg familjes, zbulohet klinika elitare ku Princesha e Monakos trajtohej fshehurazi

Para se të kthehej në principatë fundjavën e kaluar, Princesha Charlene e Monakos u shtrua në spital për katër muaj për të kapërcyer problemet e saj të rënda shëndetësore.

Megjithatë, emri i klinikës ishte mbajtur sekret nga publiku gjatë gjithë kësaj kohe, por gazeta gjermane Bild zbuloi se klinika luksoze zvicerane ku u trajtua Princesha Charlene e Monakos ishte “Clinic les Alpes” pranë Montreux, në liqenin e Gjenevës. Është një nga klinikat më të mira të shëndetit mendor dhe detoksifikimit në botë.

Ky informacion hedh më shumë dritë mbi atë që po ndodh me shëndetin e Princeshës Charlene, e cila vitin e kaluar u bllokua në Afrikën e Jugut për muaj të tërë duke u përballur me një infeksion në zonën “vesh-hundë-fyt” që e detyroi të kryente një operacion të rëndë.

Programet e trajtimit të Les Alpes, të specializuara për çdo pacient të kombinuara me shërbimet e mikpritjes kushtojnë 45,000 franga zvicerane në javë, pra rreth 43,266 euro.

Klinika ka 27 dhoma dhe suita, të cilat sipas Bild janë në dispozicion me një kosto prej 800 euro për natë pa paketën e trajtimit.

Klinika Les Alpes është e vendosur në një kështjellë historike alpine me pamje malore të lë pa frymë. Zonat e përbashkëta përfshijnë një bibliotekë, sallë pritjeje dhe një tarracë të madhe me pamje nga Alpet e mbuluara me borë dhe liqeni i Gjenevës. Gjithashtu ka një restorant me një menu unike të produkteve të freskëta organike. Ndërkaq, Spa-ja e klinikës zë një kat të tërë dhe përmban suita trajtimi, yoga dhe pilates, si dhe një palestër të pajisur plotësisht, sauna dhe pishinë.

Bild raportoi se një nga 30 terapistët specialistë të qendrës është Topes Calland, një “guru i mendjes” që trajton pacientët e oligarkëve rusë dhe fëmijët e miliarderëve duke ngarkuar një pagë ditore prej 12,000 euro për të ndihmuar pacientët me sëmundje mendore dhe për të rivendosur një gjendje paqeje. Nuk dihet ende se çfarë do të bëjë ai pas largimit nga posti.

Fundjavën e kaluar u bë e ditur se Charlene u kthye në Monako, tashmë përfundimisht, pasi kishte kaluar gati një vit larg familjes së saj, në Afrikën e Jugut dhe Zvicër ku u transferua disa njëzet e katër orë pasi u kthye në Monako nga Afrika nëntorin e kaluar.

Deklarata zyrtare e pallatit tha për princeshën, e cila nuk është shfaqur në publik për muaj të tërë: “Javët e ardhshme do t’i lejojnë Princeshës Charlene të përmirësojë më tej shëndetin e saj përpara se të vazhdojë të marrë përsipër detyrat dhe angazhimet e saj zyrtare. Në mënyrë që Princesha Charlene të shërohet plotësisht dhe të ketë ende nevojë për qetësi, çifti mbretëror dëshiron që privatësia dhe mjedisi i tyre familjar të vazhdojë të respektohet.