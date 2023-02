Kafeja e mëngjesit: Asnjëherë me stomak bosh!

Kafeja është e pasur me antioksidantë dhe mund të ndihmojë në parandalimin e kushteve të rënda shëndetësore si kanceri i zorrës së trashë.

Antioksidantët në kafe janë pjesë e një lloji acidi (acidi gjenik i klorit), i cili gjendet gjithashtu në shumë fruta që hani çdo ditë.

Megjithatë, këto veti antioksiduese mund të shkaktojnë efekte anësore të padëshiruara në trupin tuaj, veçanërisht nëse e keni zakon të konsumoni kafe përpara se të hani ndonjë gjë në mëngjes.

Kjo është veçanërisht e dukshme tek njerëzit që vuajnë nga gastriti.

Acidi klorhidrik përdoret për të zbërthyer ushqiminnë stomak.

Problemet e tretjes të shkaktuara nga kjo mund të vihen re më vonë, kur trupi nuk do të jetë në gjendje të tresë një vakt të rëndë, pasi do të jetë veçanërisht e vështirë të zbërthejë proteinat në stomak dhe zorrë.

Shumica e studiuesve argumentojnë se kafeja nuk duhet konsumuar menjëherë pas zgjimit, sepse në këtë rast niveli i kortizolit në trup rritet me shpejtësi dhe kërkon kohë për t’u stabilizuar.

Prandaj, kafeja duhet të konsumohet vetëm pas një ore pasi të zgjoheni në mëngjes dhe patjetër pasi të keni ngrënë diçka.

Kortizoli rregullon “orën tuaj biologjike” të brendshme dhe nivelet e vigjilencës së trupit.

Prandaj, kafeja me stomakun bosh mund të çojë në rritjen e nivelit të acidit në stomak, fryrje dhe madje edhe të vjella.

Nëse nuk keni kohë për të shijuar një vakt të plotë në mëngjes ose “nuk mund ta nisni ditën pa kafe”, të paktën përpiquni ta shoqëroni me një fetë bukë me pak gjalpë ose një filxhan drithëra me pak qumësht./ALbeu.com/.