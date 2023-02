“Kadare ka foto nudo të ish dashurave të veta”, vajza e shkrimtarit “shpërthen” ndaj Blushit: Gjest imoral i paligjshëm

3 ditë më parë, shkrimtari i njohur Ismail Kadare festoi ditëlindjen e 87-të. Figura të njohura për publikun shqiptar e uruan ndërsa Ben Blushi publikoi një shkrim, në vijëmësi të shkrimeve të tij të ngjashme. Në një pjesë të tekstit ai rrëfente një bisedë me shkrimtarin e njohur Ismail Kadare.

Biseda mes Ben Blushit, Ismail Kadaresë dhe Alda Bardhylit është zhvilluar në një kafe në zonën e ish-bllokut.

Gjatë bisedës është folur për jetën personale të Kadaresë, ku shkrimtari ka zbuluar të pathëna nga rinia apo karriera e tij. Një detaj që i bëri përshtypje lexuesve ishte se Kadare i ka treguar Blushit se mban foto nudo të ish të dashurave. Por, me sa duket shkrimi nuk i ka pëlqyer vajzës së shkrimtarit, Besiana Kadares, e cila ka reaguar ashpër ndaj Ben Blushit pas bisedës së publikuar në formë shkrimi me shkrimtarin në ditën e lindjes së këtij të fundit.

Përmes një postimi në “Facebook”, Besiana deklaron se bëhet fjalë për një bisedë privatë, të cilën Blushi e ka kthyer në një “intervistë”, pa marrë pëlqimin dhe lejen e Kadaresë, duke abuzuar kështu me besimin që iu akordua.

Sipas saj ky gjest nga ana e gazetarit është sa immoral aq edhe i paligshëm. Ajo thekson se duke marrë parasysh dhe moshën që Kadare ka çdo përpjekje e këtij lloji është “mjerane”

Postimi i Besiana Kadare:

“Duke qene se plot miq e te njohur me kane pyetur keto dite nese Kadareja vertet i ka dhene nje interviste Ben Blushit, dua te sqaroj publikisht se Ben Blushi, ne fakt, ka krijuar nje interviste, pa dijenine e tim ati, bazuar ne nje bisede te rendomte private qe ka zhvilluar rastesisht ne nje kafene me Kadarene dhe shoqeruesen e tij, A. Bardhyli.

Kohe me pas, Ben Blushi e ka publikuar biseden ne forme “interviste”, pa marre pelqimin e bashkebiseduesit, duke abuzuar keshtu me besimin qe iu akordua, dhe me “kurajën” e çuditshme se po i zbulon publikut shqiptar sekrete te paditura. Nje gjest ky sa imoral aq dhe i paligjshem.

Fatkeqesisht eshte bere praktike tashme qe gjithfare njerezish shpresojne te bejne publicitet, duke u perpjekur te shfrytezojne ne forma te ndryshme figuren e Kadarese dhe kontaktin me te. Duke patur parasysh moshen e thyer te tim ati, cdo perpjekje e ketij lloji eshte vertet mjerane”, shkruan Kadare.

NJË PJESË NGA POSTIMI I BLUSHIT:

Ismaili i njeh gratë, thashë unë.

Po, tha Alda, Ismaili ka shumë qejf të shohë gratë.

Kur ke dashuruar për herë të fundit, e pyeta.

Kur kam qenë i vogël, tha Ismaili, dashuroja shpesh.

Kur ke qenë i ri, tha Alda, i di unë, m’i ke treguar.

Ashtu, pyeti Ismaili.

Ismaili e ka pasur shumë qejf fotografinë, tha Alda, ka shumë foto nudo të të dashurave të veta në Moskë.

Ke bërë vërtet foto nudo, pyeta unë.

Kjo i di, tha Ismaili.

Ja, i kam këtu, tha Alda.

Na i trego, tha Ismaili.

Nuk qenka nudo, thashë unë, por është fotografi shumë e bukur.

E di kush është kjo, Ismail, pyeti Alda.

Kjo është Zhana, tha Ismaili.

E mban mend, e shef, tha Alda.

Moska ishte e mërzitshme, tha Ismaili, por njerëzit na donin shumë.

Kush e fiton luftën, thashë unë.

Nuk e fiton Rusia, por as Ukraina nuk e fiton, tha Ismaili.

Po dikush do fitojë, thashë unë.