Ka kaluar afati dhe nuk keni lindur akoma? 3 faktorët që vonojnë lindjen

Lindja ndahet në tri faza. Gjatë fazës së parë, mitra tkurret për të zgjeruar plotësisht qafën e mitrës.Faza e dytë përfshin nxjerrjen e fetusit përmes traktit gjenital dhe daljen e tij. Faza e tretë ka të bëjë me daljen e placentës. Procesi zgjat mesatarisht 18 orë për fëmijën e parë dhe deri në 12 orë për fëmijët pasardhës. Megjithatë, disa lindje përparojnë më ngadalë gjatë fazës së parë dhe më pas përshpejtohen me fillimin e fazës së dytë. Pse po ndodh kjo?

Fëmija është në pozicionin e gabuar

Shumica e fetuseve kanë një përshtatje më të mirë me kokën poshtë, me fytyrë nga ana e nënës, pasi zbresin përmes legenit dhe përballen me shpinën kur lindin. Nëse fëmija juaj e ka marrë tashmë këtë pozicion, mund t’i duhet pak kohë që ta arrijë atë.

Kërkohet rregullimi i foshnjës dhe legenit

Koka e foshnjës duhet të shembet dhe indet e legenit të shtrihen në mënyrë që ta lëvizin foshnjën përmes kanalit të lindjes. Ky “presion” dhe “shtrirje” mund të marrë kohë.

Kontraksionet tuaja janë të dobëta

Kontraksionet tuaja mund të mos jenë efektive, veçanërisht nëse është fëmija juaj i parë. Mjeku juaj mund të forcojë kontraktimet duke injektuar oksitocinë në mënyrë intravenoze.