Ka intervistuar Trump dhe dikur ironizonte CR7. Pse Ronaldo ia besoi Piers Morgan intervistën e karrierës së tij. Kush është ai?

Ngacmimi i intervistës së Cristiano Ronaldos me gazetarin anglez Piers Morgan mbushi të gjithë hapësirën mediatike të futbollit. Aty portugezi tha aq shumë sa pas Botërorit 2022, me shumë gjasa do t’i pritej rruga drejt Manchester United.

Fjalët e Ronaldos tashmë janë diskutuar nga të gjithë, por ka një pyetje tjetër urgjente: kush është Piers Morgan dhe pse mori një intervistë kaq bombastike? Le të përpiqemi ta kuptojmë.

Morgan është një spiker i CNN. Më parë ka punuar si kryeredaktor për disa tabloidë të njohur britanikë, si The Sun, The News of the World dhe Daily Mirror. Për disa kohë ai drejtoi një rubrikë futbolli në Daily Mail.

Morgan ishte redaktori i Daily Mirror gjatë periudhës kur gazeta u përfshi në një skandal hakerimi telefonik, kur gazeta britanike dyshohet se përgjonte personazhet e famshëm të vendit. Në vitin 2011, Morgan mohoi se ai kishte hakuar telefonin e dikujt, por shumë i konsideruan fjalët e tij si një gënjeshtër.

Në Mars 2021, gazetari kritikoi intervistën e Princit Harry dhe Meghan Markle me prezantuesen televizive amerikane Oprah Winfrey, për të cilën u hoq nga studioja e programit Good Morning Britain.

Pierce është i njohur edhe për simpatinë e tij ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump, Morgan gjithashtu është kritikuar vazhdimisht për këtë.

Pierce është një tifoz i Arsenalit. Në një kohë ai ishte i ashpër me Xhaka dhe Ozil

Morgan është një nga mbështetësit më të shquar dhe aktiv të Arsenalit. Vërtetë, Pierce flet më shumë për lojtarët në një mënyrë negative sesa në një mënyrë pozitive, të paktën publikisht.

• Pas ndeshjes së Arsenal 2019 kundër Crystal Palace, kur Granit Xhaka hodhi shiritin e kapitenit në fushë, Pearce shkroi: “Xhaka u zëvendësua pas një tjetër loje të keqe, dërgoi tifozët e Arsenalit, hoqi fanellën dhe shkoi në tribunë. Kështu duhet të jetë kapiteni ynë? Ky është një turp i plotë. Atij duhet t’i hiqet shiriti i kapitenit”.

• Dhe këtë pranverë, gazetari i ofroi Arsenalit të nënshkruajë me Ronaldon. Arsenali do të nënshkruajë me Ronaldon këtë verë. Unë jam absolutisht serioz. Do të zgjidhte problemin tonë të goditjes dhe gjithashtu do të më ndihmonte të largohesha nga Aubameyang. Tashmë kam marrë një bluzë për Cristianon”, ka shkruar prezantuesi televiziv.

Dhe pse Ronaldo erdhi te Morgan?

Pas publikimit të pjesëve nga një intervistë me Ronaldon, Pierce shpjegoi se ishte portugezi ai që nisi bisedën.

“Unë nuk i kërkova Ronaldos një intervistë, ai vetë më kërkoi. Gjithçka ka ndodhur së fundmi. Mendoj se nuk është sekret që Ronaldo ndjeu një zhgënjim të vërtetë me atë që ndodhi në Manchester United vitin e kaluar.

Ronaldo ndjeu se ishte koha për të folur. Ai e dinte se do të ishte “shpërthyes” dhe do të shkaktonte bujë. Cristiano e dinte që njerëzit do ta kritikonin. Por ai e dinte gjithashtu se gjithçka që tha ishte e vërtetë dhe se ishte koha për të folur. Ndonjëherë e vërteta mund të lëndojë”, tha për TalkSPORT Piers Morgan.

Vetë Ronaldo nuk ka shpjeguar motivin e zgjedhjes së Morganit, por duket se gjithçka është për faktin se gazetari dhe futbollisti komunikojnë mirë – kjo dihet nga fjalët e Pierce.

Në shtator 2021, Morgan foli për darkën me Cristiano.

“Kush është futbollisti më i madh kundër të cilit keni luajtur ndonjëherë?” E pyeta Ronaldon. Ishte ora 1 e mëngjesit, ishim në tarracën e ndezur me qirinj të restorantit të tij të preferuar në Torino. Atëherë ai ishte ende duke luajtur për Juventusin dhe nuk vendosi të kthehej në Manchester United.

Ne darkuam dhe hëngrëm ushqim të mirë japonez dhe pimë verë të kuqe italiane (unë piva shumë më tepër se ai) dhe biseduam për gjithçka, nga sporti dhe politika e deri te vrasësit serialë.

“E vërteta?” E pyeta, i habitur që kishte emërtuar rivalin e tij kryesor. “Patjetër. Messi është më i miri kundër të cilit kam luajtur ndonjëherë”, tha Ronaldo dhe qeshi. “Por, Pierce, ju po bëni pyetjen e gabuar.”

“Dakord, cila është pyetja e duhur?”

“Duhet të më pyesni se kush është lojtari më i mirë…”

“Mendoj se e di përgjigjen,” u përgjigja duke qeshur.

Ronaldo bëri syrin dhe ne kërcitëm gotat. Ai mendon se është më i miri nga të gjithë ata që kanë luajtur ndonjëherë këtë lojë. Dhe unë jam dakord me të”, ka shkruar Morgan në rubrikën e tij në Daily Mail.

• Në mars të këtij viti, Morgan shkroi në rubrikën e tij: “Sot i kërkova Ronaldos të përshkruante me një fjalë pse është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave. “Më shumë se e veçantë. Unë jam i vetmi”, u përgjigj ai. Dhe shtoi dy emoji për të qeshur.”

Si ka folur Morgan për Ronaldon më parë?

Në vitin 2008, Pierce bëri një shkrim në Daily Mail me titullin: “Ronaldo është një fëmijë i llastuar. Pse ta inkurajoni atë?”

Në të, ai akuzoi Cristiano për pabesi ndaj Manchester United (pikërisht atëherë kishte zëra aktivë për transferimin e tij në Real Madrid) dhe pyeste veten pse tifozët e klubit të Man United ende mbështesin Ronaldon.

Në të njëjtin vend, gazetari e quajti portugezin një zhytës serial dhe një njeri të fiksuar pas vetes. “Po lë të kuptohet me mirësjellje se në të gjithë botën e futbollit ka pak lojtarë më të përqendruar egoistë dhe më të llastuar sesa Cristiano i ri. Arroganca nuk është tipari më i keq i një futbollisti dhe unë nuk mbaj inat ndaj tij. Por pabesia është vërtet e keqe. Dhe Ronaldo për sa i përket mosbesnikërisë është me të vërtetë më i miri në botë”, ka shkruar Pierce.

“Do të më pëlqente ta shihja fytyrën e tij vazhdimisht të qeshur, të ngrirë përkohësisht nga tmerri, kur tifozët e Old Trafford do t’i bënin të ditur se çfarë mendojnë në të vërtetë për lidhjen e tij kurorëshkelëse me Real Madridin. Në vend të kësaj, tifozët e United e përshëndetën atë si një hero fitues. Dhe më zhgënjeu shumë”, përfundoi me këto fjalë gazetari rubrikën. Shumëçka ka ndryshuar në 14 vjet. /G.D albeu.com/