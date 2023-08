Ka ardhur lista, politikanë dhe biznesmenë shqiptarë, “non grata” nga Anglia

Britania e Madhe ka listuar disa persona të njohur në Shqipëri si “non grata” me arsyetimin se kanë bërë korrupsion madhor duke dëmtuar interesat e vendit.

Sipas ekspertit të sigurisë Ervin Karamuço, lista ka ardhur tashmë, por nuk është bërë ende publike për arsye që nuk dihen.

Në fakt, një listë e tillë pritej nga Britania e Madhe dhe ishte konfirmuar nga diplomatë gjatë takimeve informale me gazetarët, me shpjegimin se asnjë veprim nuk do të ndërmerrej para zgjedhjeve lokale për të mos ndikuar në proces.

Dhe ashtu siç u paralajmëruar, lista është bërë gati tani dhe pritet që të bëhet publike nga dita në ditë, ashtu siç ndodhi herën e shkuar.

Ka të dhëna se në listën “nona grata” të britanikëve janë të përfshirë politikanë të njohur dhe biznesmenë. /albeu.com