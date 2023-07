“Ka ardhur koha të flisni”, horoskopi për ditën e premte 7 korrik 2023

Kjo ditë fillon paksa ngadalë, por ndonjëherë përshtatet. Më mirë të mos kapeni nga ankthi as në jetën private, as në punë ku mund të ketë ndonjë shqetësim. Duhet të jeni të mirë në përballimin e tyre dhe të gjeni zgjidhjet e duhura kundër çdo vështirësie.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 7 korrik 2023), shikoni përreth nëse jeni beqar sepse mund të keni një takim interesant. Në punë vijnë disa ndryshime që mund t’ju destabilizojnë.

BINJAKËT

Jeni plot energji dhe dëshironi të ndani më shumë me partnerin tuaj. Në punë, profesionistët e lirë kanë një avantazh dhe mund të fillojnë bashkëpunime të reja.

GAFORRJA

Në dashuri ka ardhur koha të flisni qartë dhe të thoni atë që mendoni. Në punë po mundoheni të filloni nga e para por propozimet e reja duhen vlerësuar me kujdes.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 7 korrik 2023), dita po ecën me energji të mirë dhe dashuria është e favorizuar. Për sa i përket punës, marrëdhënia juaj me kolegët është forca juaj e vërtetë, vazhdoni ta kultivoni atë.

VIRGJËRESHA

Dëshira për të dashur rikthehet, një dëshirë që së fundi e kishit humbur për shkak të stresit të punës. Nga pikëpamja profesionale jeni të lodhur, por do të vijë një kënaqësi e madhe.

PESHORJA

Në dashuri do të ishte më mirë të mos bëni lëvizje të nxituara, fillimisht përpiquni të kuptoni se me kë keni të bëni. Në punë vjen mundësia për të nisur bashkëpunime të reja. Mund të jetë koha e duhur për të realizuar gjëra të mëdha dhe për të realizuar gjithçka që dëshironi. Do të shihni që gjithçka është rregulluar nëse ka probleme.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 7 korrik 2023), nëse jeni beqar, hapuni dhe filloni të shikoni përreth sepse jeni të papërmbajtshëm këto ditë. Në punë, megjithatë, është më mirë të ruani një profil të ulët dhe të shmangni debatet me kolegët. Diplomacia duhet të jetë arma juaj më e mirë.

SHIGJETARI

Ka diçka që nuk shkon me dashurinë dhe duhet ta diskutoni me partnerin tuaj. Në punë dëshira për ndryshim është e madhe por gjithçka mbetet në pritje për momentin. Nga ana tjetër, jemi në verë dhe nuk është koha për ndryshim peizazhi, nëse ka, përfitoni nga kjo për të rimbushur bateritë tuaja.

BRICJAPI

Në dashuri do të dëshironit të kishit dikë më proaktiv pranë jush, por për momentin nuk është kështu. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe do të dëshironit që partneri juaj të jetë më vigjilent dhe i gatshëm. Në punë ka të reja që do ju bëjnë të bëni një hop të madh në cilësi.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 7 korrik 2023), në dashuri ata që janë beqarë do të mund të shfrytëzojnë më shumë mundësi për të përjetuar emocione të bukura. Në punë negociatat duhet të mbyllen sa më shpejt të jetë e mundur. Mos prisni më.

PESHQIT

Nëse ka dikë që ju pëlqen, ecni përpara. Mos kini frikë. Në punë po kërkoni pak më shumë stabilitet por së shpejti do të vijnë së bashku me mundësi të reja. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha dhe të merrni kënaqësi të madhe. Me pak fjalë, përveshni mëngët.