Jurgen Klopp flet për gjendjen fizike të Salah dhe Van Dijk, tregon nëse do të luajnë ndaj Realit

Të dy Mohamed Salah dhe Virgil van Dijk u dëmtuan gjatë triumfit final të FA Cup të Liverpool ndaj Chelseat në stadiumin Wembley të shtunën në mbrëmje.

Dy javë para finales së Champions League kundër Real Madridit, tifozët e Liverpoolit ishin të shqetësuar se dy nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit të tyre mund të humbasin.

Megjithatë, Jurgen Klopp ishte optimist pas fitores në penallti kundër Chelseat se si Salah ashtu edhe Van Dijk do të jenë rikuperuar në kohë për të luajtur në finalen e Champions League në Paris më 28 maj.

Trajneri gjerman e bëri të qartë se as Salah dhe as Van Dijk nuk do të jenë në dispozicion të tij për duelin e së martës kundër Southampton, por pret që ata të jenë në dispozicion për ndeshjen e së dielës kundër Wolverhampton.

“Jo. Virgil definitivisht jo,” u përgjigj Klopp në konferencën për shtyp të së hënës kur u pyet nëse dy yjet e tij do të shfaqen kundër Southampton.

“Kjo ishte shumë e qartë para ndeshjes tashmë. Ne menduam se kjo ishte ndeshja për ta pushuar sepse ai luajti vërtet shumë.

“Ata janë të dy mirë. Objektivi për të dy do të ishte që ata të mund të përfshiheshin përsëri në fundjavë. Të përfshirë siç duhet. Në stol dhe për disa minuta ose fillim, do ta shohim me këtë sepse kjo do të ishte perfekte për Real Madrid lojë.

“Nëse jo, ne marrim çdo ditë më pas. Është shumë pozitive dhe ne nuk kemi asnjë dyshim për finalen e Champions League, por jemi shumë realistë për ndeshjen e Wolves. Por nesër, jo.”/ h.ll/albeu.com