Jupiteri në retrogardë deri në dhjetor: Si ndikohet çdo shenjë Horoskopi

Edhe nëse nuk jeni të dhënë pas astrologjisë, me siguri e dini se si planetët retrogradë mund ta kthejnë botën tuaj përmbys. Por me Jupiterin dhe gjashtë planetë të tjerë njëkohësisht duke shkuar retrogradë në qiell tani, ia vlen të përmendet se jo të gjitha lëvizjet retrograde sinjalizojnë vështirësi. Jupiteri është retrogradë në Dem nga 4 shtatori deri më 31 dhjetor.

Gjatë një kohe kur gjithçka duket jashtë kontrollit, Jupiteri ofron një mundësi për të kërkuar ekuilibrin dhe bollëkun gjatë rrjedhës së tij retrograde. Për të maksimizuar potencialin e këtij planeti me fat, lexoni se si do të ndikojë në shenjën tuaj dhe veproni në përputhje me rrethanat.

Dashi

Bëhuni gati për një rritje të vetëbesimit! Kjo është koha e përsosur për të filtruar gjërat që nuk i shtojnë më vlerë jetës suaj. Për më tepër, një mundësi financiare nga e kaluara mund të kthehet. Hera e dytë ose e tretë mund të jetë sharmi, por prisni derisa Mërkuri të kalojë më 15 shtator përpara se të merrni një vendim përfundimtar.

Demi

Ndjenja juaj për veten ndryshon për mirë. Kjo retrogradë ka të bëjë me personalitetin tuaj. Është një kohë e mirë për të rishikuar rrugën tuaj personale dhe mënyrën se si ju perceptojnë të tjerët. Me Venusin, sundimtarin tuaj planetar, duke dalë nga retrograde më 3 shtator, mund të jetë koha për një rinovim të brendshëm dhe të jashtëm.

Binjakët

Jupiteri retrograd mund t’ju fusë në mendime më të thella. Është një kohë e mirë për t’u përqëndruar në magjinë e nënndërgjegjeshëm tuaj në mënyrë që të mund të manifestoni gjërat që dëshironi në botën materiale. Ju mund të dëshironi të eksploroni praktika të reja shpirtërore ose të rivlerësoni atë që po bëni sot për t’u ndier të rifreskuar dhe energjik. Mbani një ditar ose meditoni për të organizuar mendimet tuaja.

Gaforrja

Marrëdhëniet tuaja rastësore mund të fillojnë të lulëzojnë dhe përfundimisht të kthehen në marrëdhënie më të thella. Njerëzit e rinj që janë bërë pjesë e jetës suaj mund t’ju qëndrojnë pranë për të ardhmen. Nga takimi me të dashurit tuaj të vjetër deri te organizimi i një mëngjesi në shtëpi, kjo retrospektivë është sugjerimi juaj për të nxitur një jetë të shëndetshme shoqërore.

Luani

Është koha për të bërë një bilanc të karrierës suaj. Nëse nuk jeni të kënaqur me atë që po bëni, së shpejti do të shihen pasojat e “shitjes” suaj profesionale. Kjo retrogradë, megjithatë, është një mundësi për të bërë një kthesë të plotë në karrierë nëse është e nevojshme. Përveç kësaj, një marrëdhënie e rëndësishme profesionale nga e kaluara mund të rishfaqet në jetën tuaj dhe të përfaqësojë një mundësi shumë të mirë për zhvillim. Mbaji syte hapur.

Virgjëresha

Jupiteri retrogradë ju ngacmon kureshtjen dhe dëshirat tuaja, duke ju “inkurajuar” të mësoni gjëra të reja dhe të zgjeroni mendjen tuaj në një mënyrë që do të jetë e dobishme për të ardhmen. Përfitoni sa më shumë nga ky moment duke zgjedhur një aftësi ose hobi të reja.

Peshorja

Kini kujdes me marrëveshjet tuaja, Jupiteri kërkon retrogradë. Rivlerësoni çdo kontratë ose partneritet që përfshin para. Nëse ka një marrëveshje që nuk ju duket plotësisht e drejtë, mund të jetë një kohë e mirë për të rishikuar kushtet. Ju gjithashtu mund të përdorni energjinë retrograde të Jupiterit për të shlyer borxhet ose për të negociuar pagesat dhe kontratat.

Akrepi

Nga i dashuri juaj tek kolegët tuaj, Jupiteri në retrogradë do të ndikojë në marrëdhëniet tuaja më të afërta. Mund të jetë një kohë e mirë për të rivlerësuar cilësinë e atyre lidhjeve. Flakët e vjetra të dashurisë ose miqësitë gjithashtu ka të ngjarë të ringjallen. Sido që të jetë, kjo periudhë ka të bëjë me frenimin dhe vendosjen e vlerës së këtyre marrëdhënieve në jetën tuaj.

Shigjetari

Jupiteri në retrogradë sjell ekuilibër në botën tuaj tani. Përqendrohuni në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Është një kohë e fuqishme për të inkorporuar zakone të përditshme që do t’ju mbajnë në tokë. Këtë kohë mund ta shfrytëzoni edhe për t’u lidhur me ish-kolegët, të cilët mund t’ju hapin dyer të reja.

Bricjapi

Jupiteri në retrogradë ka ardhur për t’ju kujtuar se argëtimi është një burim i shkëlqyer shërimi, kështu që argëtohuni dhe jini të gëzuar. Nëse jeni gjithë kohën në punë, angazhohuni të kaloni më shumë kohë duke u argëtuar dhe relaksuar, edhe nëse duhet ta vendosni atë në kalendarin tuaj. T’i japësh vetes hapësirë ​​për t’u argëtuar është një mënyrë për t’u kujdesur për veten.

Ujori

Është koha për një ndryshim total të shtëpisë, si figurativisht ashtu edhe fjalë për fjalë. Jupiteri në retrogradë është një kohë e shkëlqyeshme për të filluar identifikimin e të çarave në jetën tuaj shtëpiake që kanë nevojë për korrigjim, pavarësisht nëse është një marrëdhënie familjare apo një çarje e mirëfilltë në një hapësirë ​​në shtëpinë tuaj. Kaloni pak kohë duke kuruar hapësirën tuaj ideale duke bërë më në fund ato përmirësime të veçanta që keni ëndërruar.

Peshqit

Koha e aventurës është këtu. Jupiteri retrograd ju frymëzon të eksploroni një destinacion të ri, duke rigjallëruar shpirtin tuaj dhe duke rritur produktivitetin tuaj. Gjithashtu, duket se të afërmit dhe fqinjët e largët mund të kërkojnë më shumë vëmendjen tuaj gjatë kësaj periudhe. Veproni në përputhje me rrethanat.