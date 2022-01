Ju zë shpesh ngërçi i këmbës? Këto “truke” të lehta që do t’ju qetësojnë

Kur nuk shtrihen shpesh, kur janë shumë të lodhur nga përdorimi i tepërt ose kur trupi është i dehidratuar, muskujt reagojnë duke shkaktuar ngërçe. Mungesa e disa elektroliteve, si kaliumi dhe magnezi, gjithashtu mund t’i bëjë muskujt më të ngurtë, pasi këta elementë punojnë për të ndihmuar në elasticitetin e tyre. Njerëzit mbi 65 vjeç kanë më shumë gjasa të kenë ngërçe, por në shumicën e rasteve ngërçet e muskujve nuk janë një shkak serioz për shqetësim. Përjashtim bëjnë rastet kur ngërçet shfaqen si simptomë e diabetit, hipotiroidizmit apo alkoolizmit.

Albeu.com ju sjell disa mënyra se si mund të ndihmoni në lehtësimin e ngërçeve:

Shtriqja

Pasi të ndjeni një ngërç, shtriqni zonën ku ndjeni siklet për të shtrirë muskulin. Është mirë të bëni disa masazhe të muskujve gjatë ose pas shtrirjes.

Nëse ndjeni ngërçe gjatë natës, ngrihuni dhe vendoseni peshën tuaj në njërën këmbë që ndihet e ngushtë, në mënyrë që thembra të shtypet dhe muskuli i viçit të shtrihet më mirë.

Magnezi

Nëse shpesh keni ngërçe në këmbë që nuk lidhen me diçka më serioze, atëherë me siguri keni nevojë për më shumë magnez në dietën tuaj. Arrat dhe të gjitha farat janë një burim i shkëlqyer i magnezit. Madje magnezi rekomandohet si suplement për gratë shtatzëna për të trajtuar ngërçet e shpeshta. Sigurisht që së pari duhet të konsultoheni me mjekun tuaj.

Nxehtësia

Uji i ngrohtë mund të lehtësojë ngërçet nëse e aplikoni menjëherë.

Hidratimi

Një mënyrë tjetër për të ndaluar ngërçet e këmbëve është të qëndroni të hidratuar. Një gotë ujë, apo edhe më mirë një pije me elektrolit, do të zvogëlojë mundësinë e ngërçeve të përsëritura.

Ecja

Ecja u dërgon një sinjal muskujve që ata duhet të bëhen më elastikë. Nëse asnjë nga sa më sipër nuk funksionon për ju, provoni të masazhoni këmbët shpesh për të ndihmuar muskujt tuaj të relaksohen.