Ju pëlqejnë turshitë? Ja përfitimet që merrni nga konsumi i tyre

Dihet gjerësisht se dieta luan një rol të rëndësishëm në mirëqenien e përgjithshme. Një hulumtim i ri shkencor, i botuar në revistën “Molecular Psychiatry” ka treguar se marrja e një diete të pasur me ushqime probiotike dhe të fermentuara mund të ndihmojnë në uljen e stresit.

Në studim, pjesëmarrësit morën ushqime prebiotike dhe të fermentuara. Studiuesit i referohen kësaj si një dietë ‘psikobiotike’, e cila përmban ushqime që synojnë mikrobiomën dhe të mbështesin shëndetin mendor. 45 pjesëmarrësit e moshës 18 deri në 59 vjeç u ndanë rastësisht në dy grupe.

Grupi i kontrollit konsumoi sipas piramidës ushqimore, që do të thotë se ata konsumuan një dietë të lartë në karbohidrate, me pak yndyrë dhe të moderuar në proteina. Pjesëmarrësit në dietën psikobiotike morën 2 deri në 3 porcione në ditë me ushqime të fermentuara, duke përfshirë lakër turshi.

Stresi i reduktuar

Shkencëtarët përdorën pyetësorë për të vlerësuar nivelet e stresit të pjesëmarrësve. Ata zbuluan se ata në grupin e dietës psikobiotike kishin rezultate dukshëm më të ulëta të perceptimit të stresit. Për më tepër, sa më të përkushtuar të ishin pjesëmarrësit ndaj dietës psikobiotike, aq më pak të stresuar ndiheshin.

Rritja e cilësisë së gjumit

Autorët vunë re gjithashtu se cilësia e gjumit u përmirësua në të gjithë vullnetarët. Kjo mund të jetë për shkak të disa faktorëve. Bakteret e zorrëve prodhojnë rreth 95% të serotoninës së trupit, e cila ndikon në disponimin dhe është një pararendës i melatoninës, hormoni që rregullon ritmin cirkadian dhe gjumin.

Mikrobioma e zorrëve gjithashtu kontribuon në prodhimin e acidit gama-aminobutirik (GABA), i cili promovon qetësinë dhe ndihmon me gjumin. Prandaj, konsumimi i një diete që ushqen mikrobiomën e zorrëve siguron gjithashtu blloqet ndërtuese për substancat që nxisin gjumin.