Ju mbaron gjithmonë bateria? Ju tregojmë disa mënyra si ta karikoni më shpejt telefonin tuaj

Ndonjëherë bateria e telefonit tonë mbaron në momentin më të keq të mundshëm dhe ne duhet ta kthejmë atë në jetë sa më shpejt të jetë e mundur.

Edhe pse është e pamundur të rikarikojmë plotësisht telefonin tonë celular në vetëm pak minuta, ka disa mënyra efektive për të shpejtuar procesin e karikimit dhe gjithashtu për ta bërë baterinë tonë të zgjasë më shumë.

Nëse ju gjithmonë ju mbaron bateria, do t’i vlerësoni këshillat e mëposhtme:

Hapi 1. Mbajeni telefonin në temperaturën e dhomës

Mos lejoni që telefoni juaj të mbinxehet gjatë karikimit. Për shembull, celulari juaj do të karikohet më ngadalë nëse e vendosni në një dritare me diell. Sigurisht, temperaturat e ftohta nuk janë të mira as për telefonin tuaj. Prandaj, përpiquni t’i afroheni temperaturës ideale të dhomës për të karikuar pajisjen tuaj të preferuar.

Nën nxehtësinë ideale, hiqni kutinë nga telefoni për të mbrojtur baterinë nga nxehtësia. Ndërsa telefoni juaj celular po karikohet, rritet nxehtësia. Dhe nëse ka një këllëf telefoni në pajisjen tuaj, nxehtësia nuk mund të largohet dhe kështu dëmton baterinë.

Hapi 2. Mos e përdorni telefonin tuaj.

Nëse është e mundur, fikeni plotësisht telefonin gjatë karikimit. Në këtë mënyrë, pajisja juaj nuk do të harxhojë energji.

Nëse nuk mund ta fikni telefonin, vendoseni në “modalitetin e aeroplanit”. Kjo shkëput të gjitha dritaret e komunikimit dhe kursen energjinë. Nëse keni nevojë të përdorni internetin, lidheni me Wi-Fi në vend të rrjetit tuaj celular, pasi është më efikas në energji.

Nëse nuk mund ta hiqni telefonin nga duart për shkak të punës, fikni aplikacionet që nuk ju nevojiten në atë moment. Gjithashtu, rregulloni ndriçimin e ekranit tuaj, duke e bërë atë më të errët.

Hapi 3. Përdorni një prizë të rregullt

Përdorni një prizë të rregullt për të karikuar telefonin tuaj. Karikimi i celularit me ndihmën e një kabllo USB në makinë ose përmes laptopëve është gjithashtu i mundur, por përdorimi i prizave në mur është më efikas dhe shpejtësia e karikimit do të jetë më e shpejtë.

Për rezultate më të mira dhe për të shmangur dëmtimin e pajisjes dhe baterisë, përdorni karikuesin origjinal të telefonit të miratuar nga prodhuesi.

Hapi 4. Përdorni një karikues të shpejtë në situata emergjente

Zbuloni nëse ka karikues të shpejtë që janë të pajtueshëm me telefonin tuaj. Këta karikues ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të karikimit disa herë. Por është më mirë të mos i përdorni ato së tepërmi, sepse mund të zvogëlojnë jetëgjatësinë e baterisë së celularit.

Shënim: Mos harroni të kujdeseni mirë për baterinë tuaj. Kështu që:

Mos e karikoni vazhdimisht telefonin tuaj. Është më mirë të lini baterinë tuaj të bjerë nën 20% përpara se ta rikarikoni.

Mos lejoni që bateria të vdesë plotësisht. Mundohuni të karikoni telefonin tuaj ndërsa është të paktën 5%.

Mos lejoni që telefoni juaj të ngarkohet në 100% për të shmangur konsumimin e baterisë shumë shpejt, pasi bateria mund të bëjë vetëm një numër të caktuar ciklesh karikimi. /albeu.com