“Ju kam thënë, kujdes!”, Rama bën për “ujë të ftohtë” ministrat dhe deputetët: Mendoni se politika tërheq prej hundësh gjyqësorin

Kryeministri Edi Rama, në Asamblenë Kombëtare të PS-së, u është drejtuar ministrave dhe deputetëve të PS-së, që të kenë kujdes kur bëhet fjalë për SPAK-un, ndërsa u tha se shumë prej tre mendojnë se mund të tërheqin prej hundësh pushtetin gjyqësor

“Kjo e imja nuk është një fjalë për turizmin, të cilit do ti kushtojmë vëmendje më të posacme. Arsyeja pse u zgjata ka të bëjë me faktin se ky mement, është një pohim i madh që askush nuk e mohon dot, i të vërtetës. Shqipëris është ngritur në një nivel të ri. Arritjet e sotme duhet të jenë stimul për të arritur më shumë nesër. Pohimi tjetër i madh është impakti i pazakonshëm i organeve të drejtësisë.

Mbledhjen e shkuar ju thashë se sa herë do të bëhet fjalë për aktivitetin e SPAK, shihni me kujdes ccfarë pla greke po këkron prej nesh, prej meje personalisht. Pse ndodh kjo, dhe si ka mundësi, që pala greke nuk dëgjon asnjë argument. Vullneti ynë politik duhet ta zgjidhë sicc e mendojnë ata, ndërkohë që organet e drejtësisë kanë dhënë vendimet e tyre, pavarësisht nga ne apo ata. Ne nuk kemi asnjë debat real me palën greke. E nisa këtu sepse kjo qasje e palës greke tregon në fakt se fakti i ri i përmbysjes kokë e këmbë të realiteti tonë me drejtësinë, po kalon në një formë shumë të fortë. Për të mos u përzier as me gojë e jo më me dorë me organet e drejtësisë, por për t’i mbëhstetur dhe inkurajuar ato, pa kushte, pa pse, pa gëk, pa mëk. Në veprimtarinë e tyre kundër korrupsionit dhe krimit, ëhstë nj qajse që bie ndesh me historinë e tmerrshme të një historie 111 vjeçare. 111 vjet ajo histori i ka mësuar njerëzit brez pas brezi, dhe shumë prej jush mendojnë se usteti politikk tërheq prej hundësh pushtetin gjyqësor, pavarësisht se ccfarë thotë Kushtetuta dhe ligji”, tha Rama./albeu.com