Ju ka marrë malli? “Home Alone” bëri 30 vjeç, ku janë sot personazhet kryesore të tij (FOTO LAJM)

Kanë kaluar tashmë 3 dekada që nga publikimi i “Home Alone 2: Lost in New York” dhe ne ende nuk mund të lodhemi me të, veçanërisht gjatë sezonit të festave. Filmi ikonë është filmi i tretë i Krishtlindjeve me fitimin më të madh të të gjitha kohërave dhe personazhet e tij mbeten po aq ikonë dhe magjepsës si kurrë më parë. Kjo është arsyeja pse ne ishim kuriozë të gërmojmë pak, për të parë se si duken tani aktorët e e fimit të dashur dhe çfarë bëjnë ata në jetën dhe karrierën e tyre të tanishme.

Kevin Mccallister (Macaulay Culkin)

Culkin tani është 42 vjeç dhe së fundmi është bërë baba i një djali të lindur në vitin 2021 me të fejuarën e tij, aktoren Brenda Song. Një nga rolet e tij të fundit të aktrimit ishte në sezonin e 10-të të “American Horror Story: Double Feature”, një rol për të cilin ai fitoi vlerësime kritike.

Kate Mccallister, mamaja e Kevinit (Catherine O’Hara)

O’Hara tani është 68 vjeç dhe ka pasur shumë role të dukshme që nga portretizimi i saj ikonik si nëna e Kevinit. Nga viti 2015 deri në vitin 2020, aktorja luajti në serialin televiziv “Schitt’s Creek”, i cili i dha asaj një çmim Emmy për Aktoren më të Mirë Kryesore në një serial komedi.

Buzz Mccallister, vëllai i madh i Kevin (Devin Ratray)

Ratray tani është 45 vjeç dhe është shfaqur në shumë role që nga portretizimi i vëllait të madh të Kevin. Paraqitjet e tij përfshijnë në serialet televizive Law & Order dhe “Supernatural”. Ai gjithashtu u bë i rregullt në serialin e realitetit të MTV, “Damage Control”.

Mr. Hector, portieri në Plazza (Tim Curry)

Curry tani është 76 vjeç. Në vitin 2012, ai pësoi një goditje cerebrale, e cila e la në karrige me rrota dhe iu desh të kryente terapi fizike dhe të të folurit si pjesë e rimëkëmbjes së tij shëndetësore. Pas goditjes së tij, puna e aktorit është zhvendosur kryesisht në aktrim me zë, megjithatë ai vazhdon të këndojë dhe të shfaqet në konventat e fansave.

Harry Lime, hajduti (Joe Pesci)

Pesci tani është 79 vjeç dhe disa vite më parë doli nga pensioni për t’u shfaqur në filmin e vitit 2019 “The Irishman”, i cili i dha një nominim për Oscar. Ndryshe nga anëtarët e tjerë të kastit, Joe ishte tashmë një aktor i njohur përpara se të shfaqej në “Home Alone”, kryesisht për shkak të rolit të tij në Goodfellas, një film i njohur i vitit 1990.

Marv, hajduti (Daniel Stern)

Stern tani është 65 vjeç dhe ka vazhduar të aktrojë. Roli i tij më i fundit do të shfaqet në vitin 2023, pasi ai i është bashkuar kastit për sezonin 4 të serialit fantastiko-shkencor “For All Mankind” . Veprat e tjera të tij përfshijnë rrëfimin ne serialin e njohur “The Wonder Years” nga viti 1988 deri në vitin 1993.

Fuller (Kieran Culkin)

Kieran, i cili është vëllai më i vogël i Macaulay në jetën reale, tani është 40 vjeç dhe ai po vazhdon të ndërtojë një karrierë të suksesshme në aktrim. Një nga rolet e tij të fundit dhe më të spikatur është në serialin “Succession”. Ai është i martuar që nga viti 2013. Ai dhe gruaja e tij janë prindër të një djali dhe një vajze.