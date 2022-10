Ju janë bllokuar veshët nga dylli? Njihuni me metodën e lehtë për t’i pastruar në shtëpi

Mbulesat me dyll të mbledhura brenda veshit mund të jenë shkaku i shumë problemeve. Mjekët zakonisht sugjerojnë ilaçe sintetike të cilat vetëm të sigurtë të dallohen dhe të lahen jashtë veshit.

Përbërësit e nevojshëm:

– 1 lugë gjelle alkooli ushqimor;

– Gjysma e lugë gjelle e uthull të bardhë.

Përgatitja dhe përdorimi:

Para së gjithash, duhet të vendosni alkoolin dhe uthullën e bardhë në një pjatë. Pastaj, duhet të përzieni mirë dy përbërësit derisa ato të integrohen. Pas kësaj, vendoseni përzierjen në një pikaore dhe më pas vendosni 10 pika në kanalin tuaj të veshit me mendjen e përkulur drejt pjesës së kundërt. Ju duhet të qëndroni në atë pozicion për rreth një minutë. Pas kësaj, duhet përsëritur pikërisht rutina e njëjtë duke përdorur kanalin e kundërt të veshit. Ju duhet ta përsëritni këtë procedurë dy herë në javë. Duhet të dini se ajo shërben vetëm për t’u marrë me çështje të vogla, si p.sh. ngritja e dylli apo edhe dhimbja për të qenë në lidhje me ujin. Nëse problemi është më i rëndë, duhet të vizitoni mjekun tuaj të parë.

Përveç kësaj, nëse përdorni këtë ilaç dhe dhimbja mbetet për më shumë se 3 ditë, mund të jetë e këshillueshme që të vizitoni edhe mjekun tuaj. Dylli i kanalit të veshit përdoret për të mbrojtur veshin prej agjentëve të jashtëm duke ndaluar pluhurin, si dhe organizmat, bakteret apo edhe disa objekte të tjera të vogla duke hyrë në veshun aktual.

Për më tepër, ajo gjithashtu ndalon që poret e jashtme dhe lëkura e kanalit të veshit të bëhet inatosur kur është në kontakt me ujin.

Megjithatë, kur prodhohet shumë më shumë dylli në krahasim me të domosdoshme, kjo gjithashtu mund të çojë në rendimin e veshëve.