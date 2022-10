“JONADA”/ 110 milion lekë nga buxheti për ngritjen e strukturës së Posaçme për Mjetet Lundruese

Ministri i Brendshëm Bledi çuçi konfirmoi deklaratat e mëparshme të kryeministrit Edi Rama se shteti shqiptar do të ngrejë një strukturë të veçantë për monitorimin e mjeteve lundruese në bregdet me emrin e 7-vjeçares Jonada Avdia që humbi jetën pas tragjedisë në Himarë.

Gjatë raportimit të zërave në projektbuxhetin për vitin 2023 për Ministrinë e Brendshme, çUçi tha se janë 110 milionë lekë që janë parashikuar për blerjen e mjeteve lundruese. Por edhe pse nuk e tha me emër, më herët Rama ka njoftuar se kjo “njësi” do të ketë emrin “Jonada”.

Çfarë tha Rama?

“I kam kërkuar ministrit të krijojmë një njësi speciale policore që do ta quajmë “Jonada” dhe do të jetë vitin e ardhshëm aktive në monitorimin e plazhit nga uji, toka dhe ajri, me drone dhe mjete të motorizuara.

Duke mos ju rënë në qafë për inerci të gjithë atyre që vizitojnë Shqipërinë nëpërmjet ujërave territoriale dhe s’kanë asnjë arsye për të parë policë me sy, për sa kohë nuk kërcënojnë asgjë. Këto halle me mjetet në ujë dhe aksidentet në ujë e kanë dhe vendet që kanë shumë vite eksperiencë në kurriz. Por dua të ngre një pyetje që mendoj se është shumë e rëndësishme.

Në cilin vend zhvillimi nuk ka sjellë edhe aksidente”, tha Rama në konferencën për mediat nga Ministria e Brendshme ku prezantoi drejtorin e ri të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku.