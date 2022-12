Jo vetëm me zemrën, dhimbja në gjoks mund të jetë simptomë edhe e kësaj sëmundjeje të rrezikshme

Depresioni është një çrregullim mendor i zakonshëm i karakterizuar nga trishtimi i vazhdueshëm dhe mungesa e interesit ose kënaqësisë në aktivitetet e mëparshme të këndshme. Përveç humorit të keq dhe lodhjes, sjell dhe mosfunksionim social, nuk do të largohet vetvetiu dhe ka nevojë për trajtim. Fatkeqësisht, shkalla e vetëvrasjeve në mesin e atyre që vuajnë nga depresioni është e lartë. Mesatarisht, deri në 15% e njerëzve me depresion përfundojnë jetën e tyre me vetëvrasje, dhe vlerësohet se deri në 30% e njerëzve me depresion kanë mendime vetëvrasëse. Askush nuk është imun ndaj depresionit, është e gabuar të besosh se dikush që ka një jetë në dukje të lumtur nuk mund të jetë në depresion. Depresioni prek të gjitha sferat e jetës dhe njerëzit e të gjitha moshave. Vlerësohet se rreth 44 milionë evropianë vuajnë nga depresioni. Ngjarjet e jetës si fatkeqësitë e fëmijërisë, humbja dhe papunësia kontribuojnë në zhvillimin e depresionit.

Përveç kësaj, pandemia ka rritur më tej problemet mendore dhe numrin e njerëzve që vuajnë nga depresioni, të cilët shpesh nuk e njohin atë dhe nuk e trajtojnë atë. Ankthi është zakonisht shenja e parë që tregon se diçka nuk shkon, por depresioni shoqërohet me disa simptoma fizike që do të ishte mirë t’i kontrolloni me një mjek. Sipas WebMD, këtu janë shenjat fizike të depresionit:

Vështirësi për të fjetur

Problemet e gjumit janë të zakonshme tek njerëzit që janë në depresion. Rreth dy të tretat e atyre që vuajnë nga depresioni flenë keq, nuk mund të flenë, zgjohen natën apo edhe flenë shumë.

Dhimbje gjoksi

Zakonisht është një shenjë e problemeve të zemrës, mushkërive ose stomakut. Por ndonjëherë është edhe simptomë e depresionit. Nëse ndjeni dhimbje gjoksi, shkoni patjetër te mjeku dhe nëse ai përjashton problemet e zemrës dhe mushkërive, mos harroni shëndetin tuaj mendor. Në të njëjtën kohë, depresioni mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Njerëzit që kanë pasur një atak në zemër kanë më shumë gjasa të jenë në depresion.

Lodhje dhe rraskapitje

Nëse ndiheni aq të lodhur sa nuk keni energji për detyrat e përditshme, edhe kur flini apo pushoni, mund të jetë një shenjë se jeni në depresion.

Dhimbje të muskujve dhe kyçeve

Kur jetoni me dhimbje kronike, rreziku i depresionit rritet. Depresioni gjithashtu mund të çojë në dhimbje, sepse të dy gjendjet ndajnë lajmëtarë kimikë në tru. Njerëzit që janë në depresion kanë tre herë më shumë gjasa të vuajnë nga dhimbje kronike.

Probleme me tretjen

Truri dhe sistemi tretës janë të lidhur, kështu që shumë prej nesh kanë dhimbje stomaku ose nauze kur jemi të stresuar ose të shqetësuar. Depresioni dhe si mund të shkaktojë nauze, dispepsi, diarre ose kapsllëk.

Dhimbje koke

Një studim tregon se njerëzit me depresion kanë tre herë më shumë gjasa të kenë migrenë, dhe njerëzit me migrenë kanë pesë herë më shumë gjasa të bëhen depresivë.

Ndryshime në oreks ose në peshë

Depresioni shoqërohet me çrregullime të të ngrënit si bulimia, anoreksia ose ngrënia e tepërt. Disa njerëz nuk kanë oreks kur bien në depresion, ndërsa të tjerë nuk mund të ndalojnë së ngrëni. Rezultati mund të jetë shtim në peshë ose humbje peshe, e cila mund të shoqërohet me mungesë energjie.

Dhimbje shpine

Njerëzit që janë në depresion mund të kenë katër herë më shumë gjasa të zhvillojnë dhimbje të forta, të qafës ose shpinës që do të ndërhyjnë ndjeshëm në funksionimin e përditshëm.

Nervozizmi

Nëse jeni nervoz për ditë ose javë, depresioni është një shkak i mundshëm. Burrat kanë më shumë gjasa se gratë të jenë nervoz kur janë në depresion.

Probleme seksuale

Nëse jeni në depresion, ka shumë mundësi që të humbni interesin për seksin. Disa barna me recetë që trajtojnë depresionin mund të ndikojnë gjithashtu në dëshirën seksuale./albeu.com