Jo nga klori, zbuloni pse ju skuqen sytë në pishinë

Nëse pas një dite me not në pishinën e qytetit keni vërejtur se sytë ju janë skuqur, atëherë keni parasysh se nuk qëndron klori prapa kësaj dukurie, por është urina e përzier me kimikate të ndryshme.

Nitrogjeni që gjendet në urinë kombinohet me klorin dhe e formon atë që e njohim si kloremina, dhe faktikisht kloremina i shkakton sytë e kuq.

Pra, arsyeja se përse sytë na skuqen kur jemi në pishinë është se klori përzihet me urinë, djersë dhe shumë mikrobe tjera të cilat njerëzit i fusin në ujë.

Aq më e fortë të jetë aroma e klorit në pishinë, aq më e mbushur është pishina me urinë.