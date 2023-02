Jetonte “mes” policëve, dëshmon Nuredin Dumani: Palushi e dinte që fshihesha tek Alibej, i merrja leje dhe dilja rrugëve të qytetit

Edhe pse ndodhej në arrati dhe kërkohej në mënyrë të vazhdueshme nga Policia e Shtetit si pjesëmarës në disa krime, rezulton se Nuredin Dumani, ka jetuar në Elbasan, mes punonjësve të policisë dhe askush nuk e ka ndalur.

Madje përkundrazi, policia e Elbasanit ka pasur informacion për lëvizjet e Dumanit në qytet, dhe nuk ndërhynte për t’i vënë prangat këtij njeriu që qarkullonte si vrasës me pagesë.

Baza e Dumanit në Elbasan, ishte pikërisht shtëpia e Erjon Alibejt, shtëpi në të cilën ka shkuar dhe polici Leonard Palushi, por që çuditërisht në asnjë moment nuk ka pikasur prezencën e Dumanit, i cili e monitoronte përmes kamerave, përmes një dhome tjetër të shtëpisë.

Palushi, kishte informacion edhe kur Dumani dilte në rrugët e Elbasanit, por sërisht nuk e arrestonte.

Kjo pasi Dumani, kishte arritur të fitonte “imunitet” për shkak se strehohej brenda shtëpisë së Erjon Alibejt, që në Elbasanin njihet me nofkën “Krymi”.

Fakti që policia e Elbasanit, ka pasur dijeni për vendodhjen dhe lëvizjet e Nuredin Dumanit në qytet, del qartë në dosjen hetimore të efektivit të policisë, Leonard Palushit.

Emri i këtij të fundit është përmendur për herë të parë nga Nuredin Dumani, i cili u ka treguar tre prokurorëve të SPAK-ut, se Erjon Alibej, kishte shefin e sektorit të krimeve që e mbronte.

Dhe për këtë shërbim, Alibej i kishte dhuruar një “Mercedes-Benz C Class 3000”.

Dhe veç dhurimit të makinës, Erjon Alibej, i ka dhënë dhe 1 mijë euro Palushit, me qëllim vendosjen e impiantit të gazit.

Dëshmia e Dumanit, tregon qartë se sa e inkriminuar është policia me krimin dhe shërbimet që ajo kryen ndaj eksponentëve kriminalë.

Në dëshminë e tij, Dumani shprehet se:

”…në vitin 2020, ky punonjës Leonard Palushi, ka marrë nga Erioni një makinë tip “Mercedes Benz C Class”, me benzinë, ngjyrë mjalti. Përveç makinës, Erioni i ka dhënë edhe 1000 Euro për t’i vënë impiantin e gazit. Gjatë kësaj kohe unë qëndroja në Elbasan te shtëpia e Erionit…

Këtë punonjës policie, e kam parë disa herë nëpërmjet kamerave të Erionit, kur vinte që takohej me Erionin. Mbaj mend, që në një rast ky punonjës policie, ka ardhur me një person tjetër te shtëpia e Erionit për t’u takuar me të.

Ai ka ardhur me një makinë “Discovery të Bardhë”, të cilën e kam parë nga kamerat e Erionit. Personi tjetër ishte thinjosh, i gjatë, flokët i mbantë në një krah, dhe mund të ishte rreth 55-60 vjeç.

Nëse e shikoj këtë person mund ta njoh dhe e identifikoj….

Kur unë lëvizja në Elbasan, isha i sigurtë se policia nuk më arrrestonte, pasi për makinën që unë lëvizja ishte i informuar ky punonjës policie…”-ka treguar Nuredin Dumani.

Përgjatë 10 muajve hetime, SPAK në datën 12 janar 2023 ka marë në pyetje dhe Erion Alibej, të cilin e ka pyetur në lidhje me takimet që ka pasur me oficerin e policisë,Elbasan, Leonard Palushin.

Alibej, ka deklaruar se takimin e parë me Leonardin, e ka patur në policinë e Elbasanit, kur është vetëdorëzuar në ambjentet e kësaj policie.

Alibej ishte shpallur në kërkim për plagosjen në vitin 2018, të Xhon Rustës, të cilin e qëlloi me 3 plumba pistolete, por pa mundur ta vrasë atë.

Ai ka deklaruar se në polici, ka biseduar gjatë me Leonardin, për të gjithë historikun e ngjarjeve, që i kishin ndodhur familjes së tij gjatë 1 viti dhe vrasjen e vëllait.

Lidhur me këto ngjarje, ia ka shpjeguar Leonardit me detaje për aq sa ka ditur, në lidhje me atentatorët, porositësit e këtyre vrasjeve.

Më pas, Erion Alibej, pasi ka dalë nga burgu dhe ka qëndruar në masën e “arrestit në shtëpi”, me Leonard Palushin ka patur edhe 4-5 takime, në periudhën e fund Shkurtit ose fillimit të muajit Mars 2020.

Në takimet që ka zhvilluar me Leonardin, ka deklaruar se i jepte atij informacione me vlerë në lidhje me personat, vendodhjet e tyre, përfshirjet e tyre, në ngjarje që i patën ndodh familjarëve të tij./Oranews/