Jetë luksi në Dubai, kush është “Cinco”, bossi shqiptar i drogës në Belgjikë

Një proces i rëndësishëm kundër trafikantëve të drogës ka nisur për gjykatën penale në Antwerp. Ky qytet shihet kohët e fundit si porta kryesore e hyrjes së kokainës nga Amerika Latine për në Europë, ku në rrjetet e drogës ka dhjetëra shqiptarë të përfshirë. Kujtojmë se pak kohë më parë në këtë qytet u eliminuar Bledar Muça dhe të gjitha gjurmët të çojnë tek një porosi për prishjen e pazareve të drogës dhe larjeve të hesapeve.

Së fundmi 29 persona janë në gjyq të akuzuar se kanë ndihmuar në kontrabandën e kokainës në shkallë të gjerë. Aktivitetet e tyre çuan në dhunë serioze në Antwerp dhe më gjerë disa vite më parë.

Konkretisht rreth 2 ton kokainë. Sipas prokurorisë, kaq do të kishte marrë banda nga kontejnerët në portin e Antwerpen në 2015 dhe 2016. Si rezultat, gjykata e Antwerp-it ka edhe një herë një gjyq të madh droge.

29 të dyshuarit kanë pasur funksione të ndryshme. Frank V., i mbiquajtur “Frank Tank”, thuhet se ka punuar si koordinator për një grup që hoqi drogën nga kontejnerët. Mësohet se këtë e ka bërë për llogari të një bande marokene, të drejtuar nga Nordin EH, i mbiquajtur “Nordin i trashë” dhe për llogari të një bande shqiptare, të drejtuar nga Ermir “Cinco” N.

Thuhet se ata janë ndihmuar nga njerëz që punojnë në port, por edhe nga një ish-oficer policie që ka kërkuar njerëz dhe targa në bazat e të dhënave.

Video TikTok plot me kartëmonedha

I dyshuari kryesor “Frank Tank” është një figurë e habitshme. Ai është një ish-sportist, bodybuilder dhe portier, të cilit në atë kohë i pëlqente të shfaqej me makina sportive të shtrenjta. “Sjellje fantastike”, e cilësoi prokurori në deklaratën e tij paraditen e sotme. “Por me sa duket ai u verbua nga paratë”.

Në ditët e sotme Frank V. është i lirë me kush dhe jeton në Kenia, nga ku dërgon video në TikTok në mbarë botën. Për shembull, ekziston një video në të cilën ai shpërndan kartëmonedha mbi të dashurën e tij. Ai u kthye në Antwerp për gjyqin e tij. “Klienti im nuk dëshiron të fshihet”, thotë avokati i tij John Maes. “Ai është i disponueshëm për të gjitha pyetjet e mundshme nga gjykata, ka mbaruar edhe atë jetë kriminale, ajo histori tani duhet të ndalet. Prandaj ai ndihet i qetë për këtë proces dhe do të pranojë atë që do t’i vendosë gjykata”.

Megjithatë, jo të gjithë në rreth dukeshin të bindur se Frank V. kishte heshtur për ta. Në fillim të vitit 2018, qindra njerëz në Antwerp morën me postë një fletë A4, me titullin “Vdekje informatorëve”. Më poshtë janë emrat e 9 personave të përfshirë në hetim, mes të cilëve Frank V. dhe ish-të dashurën e tij. Edhe ajo sot është në gjyq. Ajo thuhet se u ka sjellë shuma të mëdha parash të dyshuarve të tjerë, ndonjëherë edhe kur fëmijët e tyre ishin në makinë.

Sulmet pas daljes së një gabimi?

Një vit më parë, në banesën e V.-së në Brecht ishte qëlluar gjithashtu dhe në ndërtesë ishin hedhur bomba gazi. Ajo dhunë mund të ketë pasur të bëjë me një nxjerrje të gabuar të informacioneve.

Frank V. kishte marrë para nga klienti i tij i dyshuar Nordin EH për të marrë kokainë nga një kontejner. Por kur shkoi keq, ai dyshohet se refuzoi t’i kthente ato para. Si pasojë mori sulme ndaj shtëpisë së tij. Sulmet në vende të tjera në Antwerp ishin gjithashtu rezultat i veprimeve të gabuar nga antëratë e bandave.

Për Nordin EH dhe për një tjetër drejtues të dyshuar, prokurori kërkoi dënimin maksimal prej 15 vitesh burg, si drejtues të një bande kriminale. “Dikke Nordin” aktualisht jeton në Dubai. Ai u arrestua atje për pak kohë me kërkesë të vendit tonë, por më pas është liruar. Edhe Belgjika kërkon ekstradimin e tij, por ai reziston. Prandaj, Nordin EH nuk vjen vullnetarisht në gjyqin e tij. “Burri raportohet se jeton aty në një vilë 3 milionë euro”, vuri në dukje prokurori.