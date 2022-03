Jeta e Putinit në shenjën e numrit 7: Në numerologji, personazhe të tillë janë të vështirë, misterioz dhe mosbesues

Numerologjia, dikur e largët në historinë tonë, trajtohej si një nga degët e matematikës.

Ai lindi Vladimir Vladimirovich Putin. Në numerologji, shuma e vlerave të shkronjave të emrit të tij është 142, pra 1 + 4 + 2 = 7.

Vlera numerike e emrit të tij Vladimir është 43. Ne mbledhim përsëri. Pra 4 + 3 = 7

Shkronja P, me të cilën fillon mbiemri i tij, është e 16-ta në alfabetin anglez. Pra, 1 + 6 = 7

Shuma e të gjitha bashkëtingëlloreve në emrin dhe mbiemrin e tij na çon përsëri në numrin 77.

Ai ka lindur më 7 tetor 1952. vit, që, siç “përkthyen” numerologët, do të thotë se numri i rrugës së jetës së tij është shtatë, si dhe numri i “lindjes”.

Çfarë do të thotë e gjithë kjo? Në pjesën më të madhe, asgjë fare. Por numerologët pohojnë se përsëritje të tilla, qoftë edhe për shtatë javë brenda emrit dhe datës së lindjes, janë një gjë e rrallë. Ata shtojnë se ai ka punuar në KGB gjithsej 16 vjet dhe kur t’i mbledhësh këto shifra, ne jemi kthyer në javë. Sipas tyre, gjëra të tilla janë shumë të rëndësishme për karakterin e tij, raporton 24sata.

Dhe çfarë lloj personaliteti kanë “javët e pastra” sipas numerologëve? Epo, ideale për liderët, por edhe mjaft e vështirë.

Rruga e tij e jetës i kushtohet kërkimit dhe zbulimit të së vërtetës. Numri lidhet me njerëz që kanë aftësi të mëdha vëzhguese dhe një mendje analitike. Njerëzit e lidhur me këtë numër janë të natyrës misterioze dhe shpesh punojnë si studiues, dhe shumë spiunë, siç ishte vetë Putini, janë të lidhur me këtë numër, sipas një portali të specializuar.

Ata shtojnë se është i prirur për zgjidhje praktike dhe se preferon të punojë vetëm, larg të tjerëve, për të mos ndërhyrë në procesin e të menduarit. Ai është një ujk i vetmuar. Ai jeton sipas bindjeve të tij. Kjo është arsyeja pse ai është një personazh jashtëzakonisht i vështirë me të cilin nuk është e lehtë të punosh. Ata shprehen gjithashtu se java nënkupton sharmin e tij të jashtëzakonshëm, por vetëm në situatat kur gjithçka është nën kontroll. Përndryshe, ai bëhet cinik. Për shkak të të gjitha sa më sipër, ai ka një shans të madh për sukses në jetë, përfundojnë ata.

Faqet kushtuar numerologjisë citojnë edhe disa shembuj të tjerë të javëve të jetës së Putinit.

– Ai ka hyrë në politikë në vitin 1996, kur mbledhim 1 + 9 + 9 + 6, marrim 25, dhe kur e zvogëlojmë në një shifër, 2 + 5 = 7.

– Kryeministër u bë më 16 gusht 1999. Kur mbledhim të gjitha shifrat në atë datë, pra 1 + 6 + 8 + 1 + 9 + 9 + 9, marrim 43, që është përsëri, në një shifër, një javë.

– Ai u bë President i Rusisë më 7 maj 2007. Këtu janë ato javë përsëri.

Numerologjia dikur konsiderohej një disiplinë matematikore, veçanërisht në kohën e grekëve të lashtë, por me kalimin e kohës njerëzit e kanë reduktuar atë në atë që është në të vërtetë. Pseudomatematika është më e ngjashme me horoskopin. /albeu.com/