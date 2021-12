Jep dorëheqjen drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile

Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, Bledar Doracaj, ka dhënë dorëheqjen pas më shumë se 7 vite e gjysmë në këtë post.

Lajmin e ka dhënë vetë ai përmes një postimi në Facebook.

“Kolegë, në radhë të parë uroj të jeni mirë me shëndet! Më lejoni të ndaj me ju, vendimin tim që pas 7,5 vitesh në DPGJC të largohem nga kjo detyrë me ballin lart dhe plot arritje, të cilat jua dedikoj secilit nga ju! Duke ju uruar shëndet familjarisht dhe suksese në punën tuaj, faleminderit nga zemra Edi Ramës edhe ministrit Çuçi që besuan këtë detyrë te unë deri sot! Në 30 vite, së bashku ia dolëm të bëjmë listat më të mira, të certifikuara edhe nga misioni i OSCE/ODHIR! Bledi”, shkruan ai.