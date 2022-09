Jep dorëheqjen deputetja e Vetëvendosjes

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Vasfije Kransiqi Goodman ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga pozita e deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo ka treguar se arsyeja për këtë është gjendja shëndetësore dhe trajtimi që duhet ta marrë çdo muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, Duke qenë se jam në një trajtim mjekësor, dhe si rezultat në këtë fazë të trajtimit më duhet që për çdo muaj të kem vizita të rregullta, dhe përderisa i njëjti mund të zgjas, mua më vështirësohet, përkatësisht pamundësohet tani dhe ndoshta edhe në të ardhmen realizimi i obligimeve të mija si deputete”, ka njoftuar Vasfije Krasniqi.

Ajo ka treguar se e ka njoftuar kreun e Kuvendit dhe kryesinë për dorëheqjen.

“Kështu edhe përkundër dëshirës sime që unë të vazhdoj me përfaqësimin e juaj në Kuvend, më duhet të ju njoftoj se unë kam vendosur të japë dorëheqje nga pozita e deputetes. Rrjedhimisht për këtë dorëheqje sapo kam njoftuar edhe Kryetarin e Kuvendit z. Glauk Konnjufca, si dhe kryesinë e Kuvendit.”, ka theksuar në njoftim.

Ajo në fund ka thënë se do të vazhdojë angazhimin e saj në SHBA në të mirë të Kosovës.

“Sidoqoftë ashtu si edhe deri më sot, unë do të vazhdoj angazhimin publik për Kosovën në SHBA, sidomos në Kongresin Amerikan. Si rezultat i këtij angazhimi besoj që së shpejt do të shihen të arriturat e para. Kam besimin e plotë që së bashku me miq, njerëz të vullnetit të mirë, punëtorë e vizionarë, kauza e fitores së drejtësisë në Kosovë do të triumfojë. Gjithsesi më lejoni të falënderoj Lëvizjen Vetëvendosje për besimin, hapësirën, mbështetjen dhe qasjen ndaj meje, falenderim i veçant për Kryeministrin e Rebublikës së Kosovës z: Albin Kurti i cili vërtet ka treguar se është i gatshëm dhe i vendosur që çështjen e krimeve të luftës ta trajtoi seriozisht, nuk duhet harruar as, të gjithë përfaqësuesit e zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës të cilët vërtet treguan se përtej dallimeve politike dhe politikave ditore mund të mbizotërojë njerëzorja tek secili prej nesh. E në fund falënderimi më i madh u shkon qytetarëve të Republikës së Kosovës të cilët duke më dhënë besimin, më dhanë edhe mundësinë dhe nderin t’i përfaqësoj në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Me respekt të thellë, e juaja Vasfije Krasniqi!”, ka përfunduar Vasfije Kransiqi Goodman./GazetaExpress/