Jennifer Lopez gjithashtu luftoi me sulmet e panikut: Si ta njohim këtë problem dhe ta kapërcejmë atë?

Përshtati në shqip Albeu.com

Një atak paniku në fillim mund të tingëllojë si një fenomen jo aq i rrezikshëm dhe diçka që ndodh në situata të vështira që çdo njeri kalon në një moment të jetës së tij.

Megjithatë, kjo është e vërtetë vetëm në një masë të caktuar. Sulmet e panikut mund të jenë një problem shumë i madh.

Simptomat më të shpeshta janë marrje mendsh, dhimbje gjoksi, rrahje të shpejta të zemrës, djersitje e duarve, të përziera, shikim i dobët, dhe dridhje.

Sulmet e panikut janë episode të shpeshta të frikës intensive, që zgjasin mesatarisht rreth dhjetë minuta. Më shpesh ato lindin pa ndonjë arsye të veçantë në një moment të caktuar. Zakonisht përfshin ndjenjën se diçka e tmerrshme po ndodh tani, shkruan albeu.com.

Pra, është vërtet një përvojë e tmerrshme që kalojnë shumë njerëz. Shfaqja e këtij problemi mund të shkaktohet nga përvoja të ndryshme traumatike, si dhe nga gjenetika. Nëse njëri nga prindërit ka vuajtur nga ankthi dhe ka përjetuar sulme paniku, ka shumë mundësi që ky problem t’i kalojë fëmijës. Stresi është gjithashtu një burim i zakonshëm i këtij problemi.

Njerëzit shpesh mendojnë se do t’i bien të fikët, do të kenë një atak në zemër apo edhe do të vdesin gjatë një ataku paniku. Fokusi i panikut mund të ndryshojë shumë, por njerëzit që përjetojnë një sulm paniku shpesh kanë frikë të vdesin, të çmenden ose të humbasin kontrollin.

Edhe pse simptomat mund të zhduken shumë shpejt, sulmet shpesh përsëriten, kështu që ndjesia subjektive është se sulmi zgjat shumë.

Jennifer Lopez, një nga aktoret dhe këngëtaret më të famshme të ditëve të sotme, gjithashtu u përball me sulme paniku në një moment të jetës së saj, për të cilat foli në edicionin e fundit të gazetës së saj elektronike “On the JLo”. Edhe pse duket si një grua e sigurt dhe e realizuar, ajo është ende vetëm një qenie njerëzore.

-Ka qenë një moment në jetën time kur kam fjetur 3 deri në 5 orë gjatë natës. Gjithë ditën e kaloja në xhirime dhe më pas natën në studio, ndërsa fundjavat xhiroja video. Isha në fund të të njëzetave dhe mendoja se isha e pathyeshme”, filloi rrëfimin këngëtarja.

Mirëpo, stresi i shkaktuar nga zakonet e këqija dhe trajtimi i pakujdesshëm i shëndetit vetjak bëri të vetën. Këngëtarja vetëm në një moment, duke u përgatitur për një sipërmarrje të re biznesi, kuptoi se ishte e paralizuar dhe se nuk kishte asnjë arsye të jashtme për këtë.

– Nuk shihja qartë, simptomat fizike po përkeqësoheshin dhe filluan të më trembnin. Nuk dija çfarë të bëja dhe si të reagoja, as çfarë po më ndodhte. Sot e di që është një sulm klasik paniku i shkaktuar nga lodhja”, tha ajo.

E shqetësuar, Jennifer kontaktoi menjëherë një mjek.

– Doktori më tha: “Jo, nuk je i çmendur”. Keni nevojë për gjumë… flini 7 deri në 9 orë në natë, mos pini kafeinë dhe sigurohuni që të ushtroheni rregullisht dhe të mbani trupin tuaj në formë në mënyrë që të mund të bëjë kaq shumë punë.” E kuptova se sa të rënda mund të jenë pasojat nëse injoroj atë që po ndodh me trupin tim”, pranoi ajo.

Çdo përpjekje për t’i rezistuar ose luftuar një atak paniku mund të rrisë panikun dhe të përkeqësojë gjendjen tuaj. Në atë moment, do të ishte mirë të strehoheni në një vend të sigurt, i cili ju qetëson, ku mund të relaksoheni plotësisht, duke i përsëritur vazhdimisht vetes që të mos vdisni, gjatë gjithë kohës duke u përpjekur të qetësoni dhe stabilizoni frymëmarrjen tuaj.

Për fat të mirë, ky problem është i zgjidhshëm. Është shumë e rëndësishme, në përgjithësi në jetë, të reduktohen sa më shumë burimet e stresit. Është mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj për të gjitha detajet që lidhen me terapinë. Biseda me një psikoterapist gjithashtu mund të jetë e dobishme për të përcaktuar shkakun e vërtetë. /albeu.com/