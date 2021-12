Jeni sëmurë? Çfarë duhet të hani për t’u shëruar plotësisht

Në dimër të gjithë sëmuremi me grip ose ftohje dhe sëmundje të tjera të zakonshme për këtë stinë. Nëse tashmë jeni sëmurë dhe nuk po bëheni dot mirë, albeu.com do t’ju tregojë se çfarë ushqimesh duhet të hani për të rivendosur sistemin tuaj imunitar.

Konsumoni një shumëllojshmëri frutash dhe perimesh, pasi ato kanë një efekt pozitiv në mikrobiomën e zorrëve, dhe rrjedhimisht në sistemin imunitar.

Zgjidhni kryesisht ushqime organike, në të cilat është i ndaluar përdorimi i glifosatit, një substancë që është shoqëruar me përqindje të lartë të diabetit, anemisë dhe sëmundjeve autoimune.

Rritni omega-3 në dietën tuaj kryesisht nëpërmjet arrave, si farat e kungullit, farat e lirit, bajamet, arrat. Thojini “po” peshkut, por mos e teproni me porcionet apo frekuencën, sepse janë të ngarkuar me metale të rënda.

Shmangni kripën e përpunuar të tryezës. Duket se përkeqëson disa sëmundje autoimune dhe inflamacione kronike, ndaj është më mirë ta aromatizojmë ushqimin me erëza të tjera, limon etj.

Rritni nivelet e glutationit. Është një nga antioksidantët më të rëndësishëm dhe më të fuqishëm, i cili zakonisht u mungon njerëzve me shëndet të dobët. Hani shumë perime të pasura me squfur, si qepë, lakër dhe brokoli, të cilat do të ndihmojnë në prodhimin natyral të glutationit.

Konsumoni shafran të Indisë dhe çaj jeshil. Këto ushqime duket se zbutin reagimin imunitar, veçanërisht në tru, dhe janë shtesa të mira në dietë.

Krahas bulmetit, ulni edhe sheqerin, pasi ka qenë i lidhur me disa lloje kanceri, ndërkohë që ndikon negativisht në përthithjen e vitaminave E dhe C në trup.

Shmangni ushqimet që rrisin inflamacionin kur jeni imun i shtypur, p.sh. mish i kuq, bulmet, sheqer, domate, ushqime të përpunuara.

Suplementet ushqimore duhet të rekomandohen vetëm nëse vlerësohen të nevojshme nga profesionisti i kujdesit shëndetësor, pasi marrëdhënia midis sistemit imunitar dhe mineraleve ose vitaminave është mjaft komplekse./albeu.com