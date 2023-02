Jeni me nerva gjatë punës? 5 mënyra si të kontrolloni veten

Kolegët e punës tuaj flasin me zë të lartë dhe kjo gjë ju acaron? Nuk po merrni kënaqësinë e duhur në punë dhe shpeshherë e gjeni veten në situata nervozizmi? Ne jemi këtu për t’ju dhënë disa këshilla si të menaxhoni situatën dhe veten tuaj, në momente shpërthyese. Lexoni këshillat e mëposhtme!

1. Merrni frymë thellë

Shkenca e ka vërtetuar fuqinë e kësaj metode; frymëmarrje e thellë. Kjo shihet si një strategji që lidhet drejtpërdrejt me relaksimin e trupit. Duke marrë frymë thellë ju do qetësoheni, dhe do qartësoheni

2. Kuptoni dhe vlerësoni

Pasi situata të qetësohet paksa, mendoni pse u nervozuat. A kishit ju të drejtë? A ia adresuat personit të duhur nervat tuaja? Është durimi juaj i ulët, apo situata është e lodhshme? Këto janë disa pyetje që duhet t’ja bëni vetes për të kuptuar dhe vlerësuar situatën.

3. Ndryshoni perspektivën

Kur ju ndryshoni perspektivën, arrini të menaxhoni situatën. Ajo që ju duhet është pak kohë për të menduar nëse po bëni mirë, apo po dëmtoni veten e nervozizëm. Pyeteni veten nëse ia vlen të kapeni me gjëra të vogla, në vend se të punoni për vizionin tuaj dhe asaj që dëshironi në karrierë. Merrni pak kohë dhe mendoni gjithashtu, nëse është e drejtë dhe pozitive, për produktivitetin tuaj në punë.

4. Nxirreni veten nga situata

Ndonjëherë, zgjidhja e vetme për një problem është të dilni nga zyra dhe të bëni një shëtitje. Ju vetëm kështu do e merrni veten nga situata stresuese, nëse ndjeni se ju ka humbur kontrolli.

5. Mbroni veten tuaj

Kur njerëzit tentojnë të dalin mbi të drejtat tuaja, është koha që ju të tregoni se kush jeni, duke mbrojtur fillimisht veten tuaj. Ju duhet të pyesni veten nëse mund ta ndryshoni rolin tuaj aty, ose duhet të jepni disa mendime për ata që kanë nevojë.