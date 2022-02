“Jeni kukulla”, i moshuari rus në Ukrainë u kthehet ushtarëve të Rusisë në qytetin e pushtuar: Zgjidhni hallet tuaja se nuk jeni sheikë (VIDEO)

Një i moshuar në një qytet të pushtuar ukrainas i’u kthehet ushtarëve ukrainas dhe u kërkon që të largohen nga vendi i tyre.

I moshuari thotë se rusët kanë problemet e tyre për të zgjidhur dhe nuk është mirë që ndodhen aty për të pushtuar një vend të huaj.

Video është bërë mjaft virale, pasi të moshuarit nuk i dridhet qerpiku dhe i thotë ushtarëve rusë se nuk janë të pasur si në Emirate, prandaj duhet të merren me hallet e tyre.

Pamjet emocionuese janë publikuar në “Tëitter” dhe janë filmuar në qytetin e Melitopol, tashmë i pushtuar nga Rusia.

“Çfarë dreqin po bëni këtu, edhe unë jam rus, por jetoj në këtë shtet. Ju keni vendin tuaj, ne kemi tonin. A nuk keni probleme në vendin tuaj për të zgjidhur? A jeni të gjithë të pasur atje, si në Emiratet? Ju jeni thjesht kukulla”, thotë i moshuari./albeu.com/

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022