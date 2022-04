“Jeni kope dhe është fakt”, Rama përplaset me Bardhin, deputeti demokrat: Thuaju këtyre të tjerëve, je me kartel

Pas akuzave të shumta të opozitës është publikuar e plotë nga Parlamenti kontrata për menaxhimin e Butrintit. Marrëveshja për administrimin e pasurisë kulturore të nënzonës së trashëgimisë dhe peizazhit kulturor të parkut kombëtar të Butrintit, lidhet ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për menaxhimin Butrintit.

Kryeministri Edi Rama duke folur nga foltorja e Kuvendit ka hedhur akuza ndaj opozitës duke thënë se ata nuk dinë se çfarë flasin. Ai u ka kujtuar deputetëve të opozitës se për Butrintin ata kanë një mendim si një pronë familjare, që sipas Ramës ata u kanë njohur një subjekti privat Butrintin.

Rama e cilësoi si “kope budallenjsh”grupin e PD, dhe kjo ka bërë që përveç deputetit Edmond Spaho, të reagojë dhe Gazment Bardhi.

Debati:

Bardhi: Atë kopen thuaj këtyre të tjerëve. Je me kartel.

Rama: Edhe këtë të kartelës e kam dëgjuar me ju.

Bardhi: Ai ka gjysmë ore që ofendon dhe ju e dëgjoni.

Rama: Ju flisni të gjithë të njëjta fjalë. Ju nuk i dalloni dot po qe se dalloheni vetëm nga fytyra. Budallëku në Kopen tuaj është sëmundje ngjitëse.

Bardhi: Ti i thua opozitës që je kope?!

Rama: Ky është një fakt që e vërteton e përditshmja juaj.

Rama: Nuk ka asnjë marrëveshje sekrete dhe se ca do bëhet me Butrintin e vendosim ne. Ne e kemi shpëtuar Butrintin. E kemi krijuar bordin e parë me fondacionin e Lordëve. Dhe njësoj si atëherë që nuk e di nëse kishte lindur zonja Zhupa që flet këtu.